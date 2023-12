Fakta – branky: 26. Zlatohlávek (Patrák) – 19. Krejčí ml. (Karabec), 65. Krejčí ml. (Haraslín). Rozhodčí: Černý – Váňa, Antoníček. ŽK: Vacek – Kuchta, Kairinen. Diváci: 4620. FK Pardubice: Kinský – Mareš, Halinský, Ortíz, Icha – Míšek (67. Tischler), Vacek (C), Solil (67. Donát) – Hlavatý – Zlatohlávek (82. Brdička), Patrák (62. Mukwelle). AC Sparta Praha: Vindahl – P. Vydra, Krejčí ml. (C), Vitík – Wiesner, Sadílek, Pavelka, Ryneš (82. Zelený) – Karabec (62. Birmančević), Olatunji (46. Kuchta), Pešek (46. Haraslín).

Pardubičtí začali nebojácně a v první minutě zkusil Zlatohlávek vystřelit zpoza vápna. Jeho pokus ale skončil jen na bránícím hráči. Na druhé straně pořádně zahrozil Pavelka, který těsně minul svatyni domácích. Ve dvanácté minutě zazvonila tyč Vindhalovy brány. Hlavatý šikovně rozehrál rohový kop až na Ichu, který střelou z jedničky vystrašil sparťanské fanoušky.

Slovo si ale následně vzali hosté. Skóre otevřel Ladislav Krejčí, kterého našel ve vápně Karabec a sparťanský kapitán se hlavou nemýlil.

Síť ale rozvlnily i Pardubice. Ke střele napřáhl metr za velkým vápnem Zlatohlávek, který vymetl pavučiny – 1:1.

„Zlatan“ mohl být za hrdinu také v 37. minutě, ale jeho střela z malého vápna neměla ty správné parametry.CFIG Arena pořádně zahučela v 52. minutě. Tomáš Solil se vydal k úniku a byl faulován. Dalibor Černý nejprve odpískal pokutový kop, ale následně VAR změnil verdikt a rozehrával se přímý kop, z kterého domácí nastřelili pouze připravenou zeď.

Na druhé straně se penalty dožadovali i Pražané. Haraslín se dostal až na malé vápno, odkud nalil míč na Kuchtu. Ten nejprve byl vychytán skvělým zákrokem Kinského a napodruhé trefil bránícího hráče do ruky. Rozhodčí však usoudil, že o penaltu se nejednalo a hrálo se tedy dál.

Pražané dále přidávali na aktivitě, o čemž svědčila šance Haraslína. Toho vyslal průnikovou přihrávkou Kuchta a sparťanské levé křídlo jen těsně minulo Kinského svatyni.Co se však nepodařilo Haraslínovi, tak dokázal za krátkou dobu Krejčí. Kapitán hostů dostal míč na malé vápno, kde Ortiz nepochopitelně pustil míč a zavěsil pod břevno pardubické brány.

Domácí však neskládali zbraně. K vyrovnání měl blízko Mukwelle, ale jeho střela skončila v zámezí.Sparta rozvlnila síť i potřetí, ale Kuchta byl nachytán v ofsajdu. Antonín Kinský se musel mít na pozoru i proti Haraslínovi, ale ten míč trefil vedle.

Pardubice mohly srovnat po hlavičce Mukwelleho, ale Vindahl si vše pohlídal. Dobrou pozici pro střelu si vypracoval i Marek Icha, ale ani on nedokázal Vindahla výrazně ohrozit.

CFIG Arena ale přece jen vybouchla radostí. Síť po rohovém kopu napnul Mukwelle. Radost však vydržela domácímu celku jen pár minut. Rozhodčí branku odvolal z důvodu ofsajdu a všechny body tak brala Sparta.

Lopatu do ruky vzal i sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.Zdroj: David Haan

Příprava CFIG Areny na duel se Spartou? Lopat se chopilo i nejužší vedení klubu…

Takhle to dál nejde. Počasí v České republice ukázalo představitelům LFA, že hrát fotbal v prosinci je opravdu hloupost. Přesvědčili se o tom v sobotním zápase fotbalisté Olomouce a Slovácka, kteří si to rozdali na Hané v podmínkách, které spíše představovali kluziště. Však Jan Navrátil se na hřiště ani nepodíval. Stopku mu vystavilo zranění kolene při rozcvičce.Do podobné situace se dostali i hráči Pardubic a Sparty. CFIG Arena se těšila na vyprodaný duel a trávníkáři tak museli kouzlit. Nutno říct, že prohrnováků a lopat se nechopili pouze zmínění správci stadionu, ale také nejužší vedení klubu. Připravit hřiště se všem pardubickým pracovníkům podařilo a duel se Spartou tedy mohl být odehrán. Ale…Již v úterý se má CFIG Arena stát dějištěm zápasu reprezentace žen a je jen otázkou, zda se travnatá plocha vzchopí z takové zátěže, jakou v neděli dostala. Možná je na čase vzít rozum do hlavy a zamyslet se nad tím, zda se fotbal v Česku má hrát i v těchto měsících. Nejde ani o to, že hra jako taková je spíše boj než technická podívaná. Spíše je třeba se zamyslet nad tím, že chceme v zápasech chránit hráče a v takových podmínkách je vystavujeme obrovskému nebezpečí, které může být pro ně fatální.