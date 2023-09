Žolík. Role, kterou nechce žádný útočník plnit, ale musí se s ní smířit. Především pak už záleží jen na něm, zda se z této „funkce“ vystřílí v hlavního kanonýra. Příběh, který již druhým rokem píše na východě Čech Ladislav Krobot V letošní sezoně se prosadil již proti Spartě Praha, ale při výsledku 2:5 to nehrálo příliš roli. To jeho druhá branka se dá považovat za velmi důležitou, jelikož právě o tomto víkendu rozhodl vyrovnanou bitvu s Teplicemi. Už jen kvůli tomu, že budou mít trenéři i hráči přes reprezentační pauzu klidnější spaní…

Pardubičtí fotbalisté si zlepšili náladu před reprezentační pauzou, když z Teplic přivezli důležité tři body. Ty vystřelil Ladislav Krobot. | Foto: David Haan

S novým koněm. Radoslav Kováč v poslední době dává šanci novým tvářím, což dodržel i tentokrát. V utkání se Skláři poslal do základní sestavy osmnáctiletého Štěpána Míška. Tento ofenzivně laděný záložník ale musel nejdříve bránit. Jako první zahrozili Tepličtí, když nejprve Jásir netrefil bránu, a po následné dorážce musel chytit Filovu střelu brankář Budinský.

Na druhé straně pak Černý byl tváří v tvář Grigarovi také, ale v šanci selhal. Asi největší příležitost však měli Skláři, když v závěru první půle Fila přehodil Budinského. Naštěstí pro hosty ale stál na správném místě Donát a míč uklidil do bezpečí.

Druhé dějství se dlouho odehrávalo bez výraznějšího ohrožení brány a dalo by se spíše popsat jako bitva.

Nejblíže ke skórování byl Tischler, ale ani on netrefil teplické zařízení. Pak si vzali slovo střídající hráči. Helešic zatáhl míč po levé straně hřiště a centrem před bránu našel Ladislava Krobota, který se nemýlil a vstřelil první a jedinou branku zápasu.

VAR sice přezkoumával celou situaci, ale pochybení nenašel a Pardubice se tak díky této trefě mohly radovat z první venkovní výhry v sezoně.

Ladislav Krobot přišel na hřiště v 72. minutě a v 82. již slavil vstřelenou branku, když ho před bránou soupeře našel Matěj Helešic. Zdroj: David Haan

„Jednalo se o bojovné utkání s hodně souboji a fauly. Upřímně to nebyl moc hezký zápas,“ řekl na začátek hodnocení pardubický lodivod Radoslav Kováč.

„Přiznám se, že v osmdesáté minutě už bych byl spokojený i s bodem. Teplice jsou totiž v pohodě a těžko se proti nim hraje. Každopádně ale tři body před reprezentační pauzou potěší, navíc s nulou vzadu.“

K náročnosti zápasu se vrací i jeden z hráčů, který navíc během týdne odehrál o devadesát minut víc, než někteří jeho spoluhráči.

„Byl to opravdu náročný zápas. Navíc jsme někteří měli anglický týden s dlouhým cestováním. Věděli jsme, že Teplice hrají hodně tvrdě a souboji se dostávají do hry. Stálo nás vítězství hodně sil, ale vyplatilo se,“ neskrýval úlevu i nadšení Emil Tischler.

Pardubice se pod Radoslavem Kováčem vyznávají pohledným fotbalem, což ocenil nejeden odborník. V Teplicích na krásu museli jeho svěřenci rychle zapomenout.

„Vyhráli jsme díky tomu, že jsme byli dobře nastaveni. Musíme si přiznat, že to nebyl úplně styl fotbalu, kterým bychom se chtěli prezentovat. My jsme však věděli, že potřebujeme bodovat a krása tedy musela jít stranou,“ vysvětluje pardubický obránce, který rozkrývá i plány na další dny: „Čeká nás tréninkový týden. S body v kapse to bude veselejší.“

A jaká je tedy nálada v kabině po sedmi odehraných zápasech a sedmi získaných bodech?

"Nálada v kabině je dobrá. Výsledky sice nebyly nejlepší, ale my víme na čem chceme pracovat a naše hra není špatná. Proto není důvod k tomu, abychom nějak smutnily," říká na závěr Emil Tischler.