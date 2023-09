Mimořádná linka Praha Letná - Pardubice. S nadsázkou lze přeformulovat text známé písně od Hany Zagorové. Právě linka mezi Spartou Praha a FK Pardubice se poslední dny pořádně žhavila. Radoslav Kováč se svým týmem měl enormní zájem o talentovaného záložníka Kryštofa Daňka. Snaha vedení klubu se vyplatila a reprezentant do jednadvaceti let naváže tak na své bývalé spoluhráče, kteří již v Pardubicích zanechali hlubokou stopu.

Kryštof Daněk je novou posilou FK Pardubice. | Foto: AC Sparta Praha

Talent v Pardubicích. Sportovnímu úseku se povedl husarský kousek. Do svých řad zlanařil nadějného záložníka Daňka. Svedl o něj boj s ligovými konkurenty.

„Kryštof měl vícero nabídek. Mohu prozradit, že o něj usilovali v Jablonci, v Olomouci i v Karviné. Nakonec se rozhodl pro Pardubice. Rozhodující roli v tom sehrál trenér Kováč, který mu několikrát zavolal. Kryštofovi se hlavně líbí, jaký pod jeho vedením hrajeme technický, kombinační fotbal. Proto se chtěl do našeho týmu zapojit,“ popisuje úspěch na fotbalovém trhu Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Český reprezentant do jednadvaceti let pomůže novému týmu do konce podzimní části.

„Sportovně této transakci pomohl Radek Kováč, ale pak to bylo na mně, jestli se domluvím se Spartou na finančních podmínkách. Tak, aby došlo k dohodě mezi oběma kluby,“ dodává Vít Zavřel.

Kryštof Daněk si hodně od angažmá slibuje, což dokazují i jeho slova po příchodu do pardubické kabiny.

„Pardubice hrají pohledný fotbal a těším se na spolupráci s trenérem Kováčem, jeho práce se mi moc líbí. Rád bych nabíral co největší počet herních minut a nasbíral co nejvíc zkušeností,“ říká pro klubový web ofenzivní záložník, který je odchovancem olomoucké Sigmy. V kabině se tak potká se svými bývalými spoluhráči.

„Pochopitelně to vnímám, vím, že nedávno do týmu přišel taky Kuba Matoušek. Chci do kabiny rychle zapadnout a určitě mi v tom může pomoci i to, že některé z hráčů dobře znám.“