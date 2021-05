První vzájemný duel sezony na západě Čech vyhrála Plzeň 2:0, když Východočeši hráli hodinu bez vyloučeného Martina Šejvla. Body tehdy získal tým Adriana Guľy, který byl ovšem na konci minulého týdne odvolán.

V pondělí tým převzal bývalý reprezentační trenér Michal Bílek. A hned o dva dny později vedl Viktorii v dohrávce na stadionu Sparty.

„Zápas jsme samozřejmě sledovali. Bylo vidět, že hráli v jiném rozestavení a celkově jinak než za předchozího kouče,“ řekl pardubický trenér Jiří Krejčí.

Plzeň nastoupila v rozestavení 3-5-2, po delší době se do sestavy vrátil obránce Lukáš Hejda. Západočeši vedli po první půli, ale nakonec prohráli 1:3. „První půle byla ještě v pořádku, byť Sparta měla držení míče lepší. Chtěli jsme víc hrát ze zabezpečené obrany, nicméně nebylo úkolem hrát takhle hluboký blok,“ poznamenal Michal Bílek.

„Těžko za dva dny, kdy tam byl trenér Bílek, vypozorovat, jak moc se změní. To je práce na delší dobu. Připravujeme se na Plzeň jako na kvalitní tým,“ uvedl Krejčí.

Pardubice už v tomto ročníku v Ďolíčku remizovaly se Slavií nebo se Spartou a přehrály Slovácko. Nyní je čeká pátá Plzeň. „Pro nás to bude další dobrá zkušenost proti jednomu z nejlepších týmů v první lize. Budeme se snažit předvést co nejlepší výkon a uvidíme, na co to bude stačit,“ tvrdí trenér Krejčí.

Východočeši musí znovu přizpůsobit sestavu aktuální situaci. Mimo hru bude „plzeňské“ trio Hlavatý, Pfeifer a Čihák (někteří jsou navíc na marodce), už v minulém utkání chyběla gólmanská dvojice Boháč s Letáčkem.

„Sestavou musíme rotovat. Na druhou stranu zaplaťpánbůh, že se to Jirkovi Letáčkovi stalo až teď v závěru. Byli bychom nervóznější v situaci, kdybychom nutně potřebovali tři body. Teď už hrajeme o co nejlepší umístění a o prestiž, ale v jiné situaci by to bylo horší,“ uvedl pardubický trenér.

Stejně jako v předchozím utkání platí, že se může zaplnit deset procent kapacity míst k sezení. Za stejných podmínek se mohou na zápas dostat majitelé permanentních vstupenek.