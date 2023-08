Přání otcem myšlenky. Tohle české rčení v případě pardubických fotbalistů nefunguje. Před sezonou všichni v klubu unisono vyslovili větu: Ať je ta další sezona bez nervů a hlavně ať nám vyjde začátek. Druhý cíl se minul účinkem, ten první je ohrožen hned na začátku. Po třech kolech totiž FK Pardubice vydoloval jediný bodík. A to hrál první dvě utkání před vlastními fanoušky.

Pardubičtí fotbalisté zažívají nejhorší vstup do FORTUNA:LIGY od svého postupu mezi smetánku. Za tři zápasy si připsali pouze jeden bod. | Foto: David Haan

Rok se s rokem sešel. V tomto případě už se ale musí mluvit o dvou letech. Pardubičtí potřetí v řadě za sebou v úvodu paběrkují. Přitom vstup do nového ročníku je důležitý. Na každé úrovni. A nejen ve fotbale. Traduje se, že tým se zachraňuje už na podzim. Na druhou stranu Pardubice jsou vzorným příkaldem toho, že udržet FORTUNA:LIGU se dá i na jaře…

V loňské sezoně měli tehdy svěřenci Jaroslava Novotného a Jiřího Krejčího po třech kolech na svém kontě tři body. Nejdříve podlehli doma v Ďolíčku českobudějovické squadře 0:2, potom čestně prohráli v Plzni (1:2), aby ve vršovickém azylu porazili Liberec (2:1). Ježe pak si se těmi třemi body museli vystačit až do jedenáctého pokračování soutěže, kdy už s novým trenérským štábem udolali nejtěsnějším možným poměrem Jablonec. Prostoru na překonání slabé loňské hranice tak mají svěřenci Radoslav Kováče ještě mraky.

V předloňském ročníku na tom byly Pardubice podobně. I když po třech kolech bodovaly ve dvou zápasech. Ve vstupním duelu dohnaly v Ďolíčku dvoubrankové manko s Karvinou, pak padly těsně v Olomouci (2:3), aby se doma rozdělily s Mladou Boleslaví (1:1). A pro srovnání: po desátém kole je hřálo šest bodů, když smetly v „domácím derby“ 3:0 Bohemians a poté naopak dohnaly dvougólovou ztrátu s Libercem. Rovněž v pražském útočišti.

V sezoně 2020/2021 vytěžil nováček z prvních tří kol hned čtyři body. Po prohře v Jablonci (0:1) v Ďolíčku urval výhru v nejvyšší soutěži po více než padesáti letech. První zářez na pažbě se jmenoval Teplice (2:1). No a potom senzačně remizoval 1:1 ve „vršovickém derby“ se Slavií. Po deseti kolech se mohl pochlubit skvělými patnácti body. Takové počtu dosáhl v dalších dvou sezonách až ve druhé polovině soutěže…

Letošní vstup je tedy nejhorší v novodobé historii pardubického prvoligového fotbalu. Jeden bod za bezbrankovou plichtu doma s Jabloncem. Před tím prohra 0:1 s Bohemkou také ve CFIG Areně a potom debakl nedebakl na Spartě (2:5). Kováč si tak vůbec nezadá se svými předchůdci na lavičce. Najde se však společný jmenovatel pardubických vstupů do sezony. Každé léto se tvoří prakticky nový kádr. Lépe řečeno do starého přicházejí noví hráči. Takže chvíli trvá, než vstřebají všechny trenérské pokyny a sehrají se stávajícími. Navíc, pokud odejdou dva reprezentační (alespoň mládež) stopeři, organizace obrany tím velice utrpí.

Dvakrát minus jeden chlap

První dva zápasy nové sezony se odvíjely jako přes kopírák. Pardubičtí je nedohráli v plném počtu. Proti Bohemians vyfasoval červenou kartu Jakub Urbánek, když se jako křídlo ocitl v roli posledního a snažil se zastavit Jana Matouška. A jelikož domácí od páté minuty prohrávali, v deseti už se jim bod v poslední dvacetiminutovce honil hůře. V utkání s Jabloncem vyběhl gólman Antonín Kinský daleko za velké vápno, aby zabránil v akci, jenže míč netrefil, za to protivníka sestřelil na zem. Od 25. minuty hrál jeho tým v oslabení. Přestože se nesnažil jen bránit stav 0:0 byl jeho maximem.

Místo snových šesti, výborných čtyř, dobrých tří a přijatelných dvou bodů tedy z nejlepšího možného losu vytěžily Pardubice jediný. A čekala je konfrontace s mistrem.

Rozčarovaný Kováč: Sparta nás jasně předčila v agresivitě. Náš výkon mě vyděsil

Zápas na pražské Letné nelze brát jako měřítko, protože Sparta je kvalitou úplně někde jinde. Nicméně, když chybí kvalita musí přijít něco, jak ji zastavit. První na ráně je agresivita, bojovnost a chuť se porvat o výsledek.

„Věděli jsme, že takový zápas je pro některé kluky poprvé. Máme ale hrozně velký problém, že na hřišti vůbec nekomunikujeme. Nemáme stopery, kteří by mluvili. Bylo to strašně vidět. V soubojích jsme strašně propadávali. Když jsi vezmu, jak jsme celý týden před zápasem skvěle trénovali. Kluci se navzájem kopali. A pak přijedeme na Spartu a dolehne na ně tíha okamžiku. Přesně tohle jsem si nepřál. Říkal jsem jim: Kluci, jasně je to Sparta, bude plný stadion, pojďme ale hrát, pojďme být agresivní. Zkrátka, pojďte se předvést, jak umíte hrát fotbal. My jsme však neukázali ani polovinu z toho. Sparta nás zcela v agresivitě přejela,“ dostal varování Kováč.

Varovný prst z Letné

Jediné pozitivum utkání na Letné přineslo. Po více než 240 minutách se pardubický fotbalista trefil do černého. Tedy poprvé v této sezoně.

„Je to slabá náplast. My musíme bodovat a tudíž dávat góly hlavně doma. S týmy jako jsou Bohemka a Jablonec. S Bohemkou jsme odehráli velmi dobrý zápas. Zahodili jsme spoustu šancí. Minule jsme na Spartě taky dostali 5:2, ale to jsme podali úplně odlišný výkon. V agresivitě a bránění. Kluci jsou mladí, ovšem je nepřijatelné, co předvedli. Dva góly na Spartě jsou fajn, ale mě vyděsila celkově agresivita a náš výkon. Vím, že jsme Pardubice na Spartě. Možná chci moc, ale vím, jak kluci umí hrát. Vůbec jsme to v tomto ohledu nezvládli,“ konstatoval Radoslav Kováč.

Pardubičtí fotbalisté vstřelili Spartě dva góly. Jenže před tím pětkrát dostali

Po třech kolech se sice Pardubice drží zuby nehty mimo barážové příčky, ale to jen slabá útěcha. Pokud nechtějí dopadnout jako vloni po desátém kole, musí už vyhrát. V neděli k tomu mají ideálního soupeře. Do CFIG Areny podnikne dlouhou cestu Karviná. Nováček v prvním kole smetl doma Zlín (4:1), ale pak nestačil na Hané na Olomouc (1:3) a prohrál na vlastním území s Mladou Boleslaví (1:2).

A do tolik omílaného desátého kola čeká na Kováč boys pěkná jízda. Hrají v Liberci, se Slováckem, v Teplicích, se Slavii, v Plzni a s Hradcem Králové.