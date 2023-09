Povedený úvod a pak průšvih. Pardubičtí fotbalisté nebudou vzpomínat na zápas v Plzni v tom nejlepším. Byť brzy šli do vedení, tak nakonec odjeli z města piva s pořádným debaklem. Svěřenci trenéra Kováče inkasovali hned šestkrát a v Doosan aréně prohráli 2:6. Jedním pozitivem může být pro Východočechy fakt, že se v dobrém světle ukázal Kryštof Daněk, který se podepsal pod obě branky svého týmu.

Kryštof Daněk byl jedním světlem v pardubické tmě. V zápase se podepsal pod obě branky svého týmu. | Foto: David Haan

FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice 6:2 (3:1)

Fakta – branka: 23. Kalvach (Durosinmi), 27. Dweh (Kalvach), 45. Hranáč (Kalvach), 53. Jirka (pen.), 82. Durosinmi (Kalvach), 85. Durosinmi (Chorý) – 13. Darmovzal, 90+1. Daněk. Rozhodčí: Volek – Paták, Hurych. ŽK: 2:3. Poločas: 3:1. Plzeň: Staněk (18. Tvrdoň) – Hejda (C), Hranáč, Dweh – Jirka, Kalvach, Traoré (63. Bucha), Šulc (73. Vlkanova), Cadu (63. Mosquera) – M. Vydra (63. Chorý), Durosinmi. Pardubice: Budinský – Halinský, Kukučka, Ortíz – Icha (67. Vacek), Darmovzal, Daněk, Hlavatý (58. Černý), Helešic (46. Tischler) – Mukwelle (58. Míšek), Krobot (58. Jak. Matoušek II).

V úvodu nebylo na co čekat a Plzeň šla málem do rychlého vedení. Budinský však předvedl výborné dva zákroky a svůj tým podržel. Byly to tak Pardubice, které šly do vedení. Šok zařídil Kryštof Daněk, který se elegantním způsobem dostal přes všechny obránce a prostřelil i Jindřicha Staňka. Míč poté dotlačil do brány dobíhající Denis Darmovzal.

Plzeň však na nic nečekala a přešla do protiútoku. O vyrovnávající trefu se postaral hrdina čtvrtečního utkání s Balkani, Lukáš Kalvach. Ten dostal míč na hranici velkého vápna a přesnou placírkou poslal míč k pravé tyči. Domácí dotáhli během čtyř minut dokonalý obrat. Druhou plzeňskou branku v zápase si připsal na svůj účet Sampson Dweh. Ten podobně jako Kalvach získal míč na hranici vápna a technickou střelou překonal brankáře.

Pro aktivní Pardubice přišla ještě jedna rána. O tu se postaral Robin Hranáč. Bývalý hráč východočeského celku si naskočil na míč od Kalvacha a hlavou zavěsil mezi tři tyče – 3:1.

Pardubice měly dobrý vstup do druhé půle. Nadějně vypadala šance Daňka, ale jeho střela byla zablokovaná.Aktivní začátek však bylo to jediné, co se Východočechům povedlo. V 52. minutě si trochu smolně počínal ve vlastním pokutovém území Ladislav Krobot, kterého video přistihlo, že zahrál rukou a Plzeň tak kopala penaltu. Tu s přehledem proměnil Jirka. Domácí i přes pohodlné vedení však nepřestávali hrát, což se jim vyplatilo v posledních deseti minutách.

Jako správný kanonýr se ukázal Durosinmi, který nejprve skóroval po samostatném úniku, do kterého ho poslal Kalvach. O tři minuty se tento produktivní útočník prosadil i podruhé, když hlavou překonal Budinského. Výsledek v samotném závěru korigoval Kryštof Daněk, který sám prošel přes celé hřiště a střelou k pravé tyči rozvlnil síť – 6:2.