Úvod zápasu nepatřil ani jednomu z týmů. S nadsázkou lze říct, že se čekalo, kdo co vymyslí. Oba týmy držely míč na svých kopačkách rovnoměrně a hrálo se poměrně opatrně. Na Východočeších bylo znát, že taktické pokyny nového trenéra si ještě nestačili vrýt pod kůži, čehož dokonale využili domácí.

Minutu před poločasovým hvizdem si míč pro sebe vzal Tomáš Kott, který napřáhl zpoza pokutového území a s pomocí teče bránícího hráče překonal brankáře Viktora Budinského.

Leckdo by si řekl, že Pardubice vlítnou do druhé půle jako uragán a svého soupeře převálcují. Opak však byl pravdou. V 53. minutě se Than Tung Duong zbavil na levé straně vápna soupeře, ale následně nenašel recept na Slováka Budinského.

Východočeši mohli srovnat v čtyřiasedmdesáté minutě, kdy Vlček zakombinoval se svými spoluhráči, ale na domácího brankáře nenašel recept.

Velvary tak i díky svému brankáři ustály závěrečný tlak prvoligového soupeře a připisují si senzační skalp favorita.

Premiéra novému trenérovi Pardubic vůbec nevyšla. Nyní se musí vzpamatovat, jelikož o víkendu je již čeká "derby" s pražskými Bohemians.

TJ Slovan Velvary - FK Pardubice 1:0 (1:0)

Branky: 45. Kott. Karty: 66. Richter (VEV), 82. Chábera (VEV) – 55. Kurka (PCE), 65. Chlumecký (PCE). TJ Slovan Velvary: Štefan – Šustr, Šimkovský, Vopat, Havránek (62. Stárek), Kott, Drozda, Chábera, Richter (67. Luong), Duong (67. Šlegl), Rubeš. FK Pardubice: Budinský – Svoboda (46. Chlumecký), Hranáč, Vlček – Kostka, Hlavatý (46. Tischler), Icha, Kurka – Janošek, Nana (46. Sychra) – Černý (46. Červenka).