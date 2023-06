Všichni fotbaloví fanoušci netrpělivě čekali na to, až pardubický klub odhalí cenu permanentních vstupenek na příští sezonu. Některým se po jejich zveřejnění protočily panenky. Na nejlukrativnější místa se dostanou za 5900 Kč. Však se také na sociálních sítích utrhla lavina diskuzí i nesouhlasného kroucení hlavou. Na tým, který bojoval do posledního zápasu o záchranu v nejvyšší soutěži, se jim zdají ceny přemrštěné. Pardubičtí příznivci ale znovu dostali šanci permanentky zlevnit pomocí zakoupení eFKarty. A je tu ještě novinka, kterou se klubové vedení snaží ujistit své fanoušky, že nebudou tratit. Mohou totiž přenechat svou permici na jednotlivá utkání další osobě a dokonce ji i uvolnit do prodeje s profitem.

Pardubičtí fotbalisté se v letošní sezoně zachránili až v baráži. Klub však pokazil radost některým svým fanouškům vysokou cenu permanentek na další ročník. | Foto: Radek Klier

GLOSA Zdeňka Zamastila: Co na to fanoušci?

Tržní ekonomika… Vždy jde o věc nabídky a poptávky. V tomto případě platí spíše poptávky a nabídky… V Pardubicích a okolí je o prvoligový fotbal obrovský zájem. Není divu, vždyť nejvyšší soutěž chyběla divákům po více než půlstoletí. Hlad po fotbale prokázali v jarní části nedávno skončené sezony. Pro tu následující vedení klubu nabídlo ceny, které se mohou někomu zdát přemrštěné. Pravděpodobně uvažovalo, že kapacita stadionu není tak velká, tudíž se najde dostatek fanoušků, kteří budou ochotni zajistit si své místo. Ostatní, co neakceptují celoroční předplatné, mohou navštívit jednotlivé zápasy. Nemusí však na ně zbýt sedačka. Co na to pardubičtí příznivci?

Den D… Prodej permanentních vstupenek na sezonu 2023/2024 zahájí v pondělí 19. června. Zahrnují v sobě balíček, který obsahuje pět druhů koření:

Stálé místo v CFIG Areně na všechna domácí utkání FK Pardubice ve FORTUNA:LIZE, v průběhu celé sezony tedy uvidíte všechny týmy nejvyšší soutěže.

Vstup zdarma na všechna utkání B týmu a ženského A týmu.

Dárek, který obdrží před zahájením sezóny všichni majitelé permanentek.

Návrat domů. Permanentky jsou v oběhu a sedačky připraveny pro nové majitele

Jedinečné zážitky na stadionu, který byl na jaře 2023 desetkrát zaplněný fanoušky.

Novou možnost přenechat své místo přátelům, případně ho prodat a získat část nákladů zpět. „V příštích dnech zpřístupníme novou aplikaci, která majitelům permanentních vstupenek nabízí jedinečnou možnost.

„Pokud fanoušci mají obavu, že v případě nákupu permanentní vstupenky nebudou mít prostor navštívit všechna utkání, nabízíme jim možnost prostřednictvím aplikace buď vstupenku přenechat ji někomu ze svých známých, nebo ji nabídnout do prodeje s možností profitu,“ vysvětluje poslední bod Radek Klier, PR manažer FK Pardubice.

A jak to bude fungovat?

„Lze přenechat místo na tribuně komukoliv s tím, že mu prostřednictvím aplikace odešlete kód s přístupem na své místo na tribuně. Půjde o unikátní kód platný jen na konkrétní utkání. Nabídnout nejpozději 48 hodin před výkopem své místo do prodeje, přičemž majitel permanentky obdrží část ceny z prodeje vstupenky na svůj účet v této aplikaci,“ přibližuje Klier.

Nový stadion, nové ceny. Fotbal v Hradci podraží, srovnání s Ostravou zaskočí

Pardubický klub navazuje na jarní část loňské sezony, kdy po dlouhých čtyřiapadesáti letech vrátil první ligu domů. Znovu zavádí eFKarty, které majitelům zlevní nákup permanentky. V případě eFKarty Plus o deset procent, eFKarta Standard pak sníží cenu o pět procent.

„Pokračujeme v projektu, který byl velmi úspěšný a mezi fanoušky oblíbený. Předprodej eFKaret začal v pátek 9. června. Platné budou od chvíle nákupu do konce sezony. Zůstává většina zvýhodnění z "jarních" eFKaret, navíc se objevují nové bonusy, které fanoušci jistě ocení,“ říká Radek Klier.

Pro úplnost: eFKarta Plus stojí 990 Kč a eFKarta Standard 590 Kč.

Majitelé permanentních vstupenek z jara 2023 dostanou předkupní právo. Lze ho uplatnit takto: v předprodeji do 25. června bude blokována permanentka výhradně pro předchozího majitele. Ten musí znát číslo své předchozí permice. A permanentní vstupenky lze takto zakoupit jen v online předprodeji.

Co na cenu permanentek říká Twitter?

Ceny permanentních vstupenek

Sektor C3, C4



Základní cena: 5900 Kč

Sleva eFkarta plus 10%: 5310 Kč

Sleva eFkarta standard 5%: 5605 Kč

Děti do 12 let, senioři nad 70 let, ZTP/ZTP/P: bez možnosti slev

Sektor C2, C5



Základní cena: 5400 Kč

Sleva eFkarta plus 10%: 4860 Kč

Sleva eFkarta standard 5%: 5130 Kč

Děti do 12 let, senioři nad 70 let, ZTP/ZTP/P: 3240

Sektor C1, C6



Základní cena: 4900 Kč

Sleva eFkarta plus 10%: 4410 Kč

Sleva eFkarta standard 5%: 4655 Kč

Děti do 12 let, senioři nad 70 let, ZTP/ZTP/P: 2940 Kč

Sektor B1, B3



Základní cena: 3800 Kč

Sleva eFkarta plus 10%: 3420 Kč

Sleva eFkarta standard 5%: 3610 Kč

Děti do 12 let, senioři nad 70 let, ZTP/ZTP/P: 2280 Kč

Sektor D3, D4



Základní cena: 3800 Kč

Sleva eFkarta plus 10%: 3420 Kč

Sleva eFkarta standard 5%: 3610 Kč

Děti do 12 let, senioři nad 70 let, ZTP/ZTP/P: 2280 Kč

Pozn. Permanentní vstupenky platí v případě A-týmu na všechna utkání ve FORTUNA:LIZE (včetně nadstavby) a na utkání v MOLcupu do osmifinále (včetně), během sezony jde minimálně o 17 utkání.

Pozn.2 Do sektorů C3 a C4 nově není možné zakupovat zlevněné vstupenky (výjimku tvoří majitelé eFKaret, u těch jsou slevy v platnosti). POZOR, majitelům zlevněných vstupenek do sektorů C3 a C4 z jara 2023 jejich právo zůstává, budou o tom vyrozuměni v příštích dnech mailem, případně telefonicky.

Vstupenky na jednotlivá utkání - běžné zápasy

C3, C4: 350 Kč (1. pásmo) a 400 Kč (2. pásmo)

C2, C5: 320 Kč (1. pásmo) a 370 Kč (2. pásmo)

C1, C6: 290 Kč (1. pásmo) a 340 Kč (2. pásmo)

C2, C5 (snížená viditelnost): 220 Kč (1. pásmo) a 270 Kč (2. pásmo)

B1, B2, B3: 220 Kč (1. pásmo) a 270 Kč (2. pásmo)

Vstupenky na jednotlivá utkání - TOP zápasy

C3, C4: 400 Kč (1. pásmo) a 450 Kč (2. pásmo)

C2, C5: 370 Kč (1. pásmo) a 410 Kč (2. pásmo)

C1, C6: 340 Kč (1. pásmo) a 380 Kč (2. pásmo)

C2, C5 (snížená viditelnost): 290 Kč (1. pásmo) a 340 Kč (2. pásmo)

B1, B2, B3: 290 Kč (1. pásmo) a 340 Kč (2. pásmo)

D1, D2, D3, D4: 290 Kč (1. pásmo) a 340 Kč (2. pásmo)

Pozn.: V režimu TOP utkání se prodávají vstupenky na utkání proti Spartě, Slavii, Plzni, Baníku Ostrava, Bohemians a Hradci Králové. Majitelé eFKaret mají až do zahájení utkání cenu vstupenek garantovanou v cenovém prvním pásmu

Plánek CFIG ArenyZdroj: Klub

Jak vypadá porovnání s jinými kluby?



FC Viktoria Plzeň

1. kategorie – cena 4000,- Kč

2. kategorie – cena 3450,- Kč

3. kategorie – cena 2850,- Kč

4. kategorie – cena 2300,- Kč



FC Baník Ostrava

1. kategorie – cena 2900,- Kč

2. kategorie – cena 2500,- Kč

3. kategorie – cena 2100,- Kč



Bohemians Praha 1905

1. kategorie – cena 3300,- Kč

2. kategorie – cena 3000,- Kč

3. kategorie – cena 2200,- Kč

4. kategorie – cena 2000,- Kč



(jedná se o základní ceny permanentních vstupenek)