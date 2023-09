Pardubice si pořídily h(r)otového hráče. Kamerunec Mukwelle srší sebevědomím

Roger Milla, Samuel Eto´o a teď William Mukwelle. Co mají tato tři příjmení společného? Jsou to útočníci, kteří šíří slávu kamerunského fotbalu v Evropě. Ti první dva určitě. Milla se stal průkopníkem této africké země a Eto´o na jeho popularitu navázal a stal se ještě slavnějším. Ne všichni Kamerunci si totiž svými výkony mohou vydobýt angažmá v Barceloně… Jejich následovník sice ještě nic nedokázal, ovšem sebevědomí mu rozhodně nechybí. Mukwelle se nenápadně přesouvá více na Západ… Na konci letního přestupního období si to namířil do FK Pardubice. Vedení klubu si ho nevyhlédlo v hlavním městě Yaoundé, nýbrž v Lotyšku, kde nastupoval za BFC Daugavpils.

William Mukwelle příchází, aby navázal na své střelecké dovednosti z Lotyšska i v Pardubicích. | Foto: David Haan