První bod je na světě. Pro oba soupeře, kteří se střeli ve druhém kole FORTUNA:LIGY. Pardubické stál ale daleko více úsilí než Jablonec. Více než sedmdesát minut hráli v oslabení o jednoho muže. Červenou kartu navíc obdržel gólman Antonín Kinský. Jeho náhradník Viktor Budinský svůj tým ale podržel. Po heroickém výkonu, když naopak Severočeši se prezentovali poněkud vlažnou hrou.

Pardubice téměř celé utkání musely odehrát v deseti lidech. I tak vybojovaly cenný bod. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

FORTUNA:LIGA - 2. kolo: FK Pardubice - FK Jablonec 0:0

Fakta - rozhodčí: Všetečka – Caletka, Leška. Žluté kraty: Hlavatý – F. Souček, Čanturišvili, Polidar. Červená karta: 24. Kinský (P). Diváci: 3012. FK Pardubice: Kinský – Surzyn, Halinský, Donát, Helešic (67. Kurka) – Icha – Patrák (77. Sychra), Darmovzal (67. Vacek), Hlavatý, Pikul (26. Budinský) – Krobot (67. Černý). Trenér: Radoslav Kováč. FK Jablonec: Hanuš – Slávik (75. D. Souček), Tekijaški, Hurtado, Polidar – Čanturišvili (61. Pleštil), Považanec, F. Souček (61. Chramosta), Alégué (61. Jovović) – Kratochvíl – Drchal. Trenér: Radoslav Látal.

Úvodní minuty doprovázel hustý déšť. A když se k tomu přidala na třetí hodinu nezvyklá tma, nad CFIG Arenou se rozsvítily reflektory. Do první šance se po balonu za obranu řítil Čanturišvili, ale pardubický gólman Kinský výletem k postranní čáře nebezpečí uhasil.

Otěží se ale chopili domácí a vypracovali si několik příležitostí. Ve 12. minutě Surzyn dal pod sebe míč na Hlavatého, který našel ve vápně Krobota. Pardubická sedmnáctka vypálila z voleje doprostřed, kde číhal připravený Hanuš. K následné dorážce se zásluhou hostující obrany nedostal. Reklamoval faul na svoji osobu, ale bez odezvy.

Vzápětí po dalším trojspolupráci, tentokrát Surzyn – Patrák – Krobot, přišlo další zatarasení střely domácího útočníka. Ve 21. minutě se scénář utkání změnil. Ne, že by Jablonec přitopil pod kotlem, Pardubice stejně jako v úvodním kole proti Bohemians, spáchaly červený faul. Po dalším míči za obranu znovu vyběhl v roli zachránce Kinský, jenže místo zásahu míče Čanturišviliho sestřelil. Rozhodčí Všetečka sáhl pro žlutý kartonek. Domácí příznivci si oddechli, ovšem jen na chvíli. Asistent rozhodčího u videa situaci překontroloval a hlavního poslal k monitoru. Ten na základě shlédnutí záznamu, svůj původní verdikt změnil a Kinského poslal do sprch.

Mezi tři pardubické tyče musel Budinský a škatulata odnesl krajní záložník Pikul. Kdo čekal zvýšení aktivity Severočechů, se přepočítal.

Míč měli více na kopačkách domácí. Ve 34. minutě se odhodlal k samostatné akci Hlavatý. Pronikl až do vápna, zasekl balon, Hanuš však jeho střelu kryl. Jablonec dal o sobě vědět až v nastavení první půle. Nejdříve vypustil dalekonosný projektil Tekijaški a mířil vedle horního růžku. Největší příležitost zápasu dostal na talíři Drchal, kterému Halinský uvolnil cestu k Budinskému. Pardubický náhradník ale pokus o blafák zlikvidoval.

První vzrušení druhého poločasu vyvolal hrubý faul Polidara na Patráka. Rozhodčí jeho zkrat posoudil žlutě. Po hodině hry už nevydržel leklou hru svého týmu a odhodlal se ke trojímu střídání. Na hrací plochu vyslal letku ve složení Chramosta, Jovović a Pleštil.

A prvně jmenovaný se mohl hned a jako první zapsat do střelecké listiny. Po přihrávce Jovoviće trefil v pádu tyč. Trojku vyměnili i domácí. Ke dvoustému prvoligovému utkání nastoupil Pavel Černý a defenzivu přišli vyztužit Vacek s Kurkou.

V závěrečné čtvrthodině hosté začali stupňovat tlak. V 78. minutě Polidar narýsoval přímku na Jovoviće, který poslal míč až do nedalekého Labe. Černohorský plejer dostal ještě jeden pokus, v ragby se uplatnil spíše. Třetí balon během chvíle poslal za tribuny arény, také v dobré pozici pálící Pleštil. Domácí nakonec svoji svatyni uhájili a tak se oba celky rozešly smírem.

Radoslav Kováč, trenér FK Pardubice:



„Měli jsme dobrý vstup do utkání. Dostali jsme se do šance, kdy mohl otevřít skóre Láďa Krobot. Měli jsme tam ještě jeden velký náznak. Bohužel jsme neproměnili. Pak jsme ve druhém zápase po sobě dostali červenou kartu. Vytvořil jsme malý tlak na, myslím, že na Hurtada, který poslal dlouhý míč za naší obranu. V tu chvíli jsme měli špatnou organizaci hry, protože jsme to pozdě odcouvali. Nechali jsme velký rozestup mezi stopery. Bylo to laciné. Tony Kinský to vyhodnotil tak, že vyběhl, ale místo míče trefil hráče. Na vyloučení jsme museli zareagovat tím, že jsme šli do tří stoperů. Potřebovali jsme totiž mít zhuštěný střed, hlavně vápno. Prostě udělat vše pro to, abychom nedostali gól. Čekali jsme, že by jedna šance na ohrožení brány soupeře by mohla přijít a že ji proměníme. Nějaký náznak se objevil, nicméně velká příležitost se už neurodila. Bod bereme, je to pořád ligový bod. Nicméně čtyři zápasy jsme doma nedali gól. Branky nestřílíme, přestože si šance vytváříme. Máme jich vysoký počet, ale zatím nám to tam nepadá. Chtělo by to nějakou šmudliku, abychom to odšpuntovali. Hlavně dvě červené v domácím prostředí a nula gólů není úplně dobrá vizitka. Zlepšili jsme určitě defenzivu, co se týče bránění. Ve dvou zápasech jsme inkasovali gól jenom ze standardky. V tom bychom chtěli pokračovat a k tomu jednoznačně zlepšit koncovku.“