Dynamo Pardubice představilo velký hokejový příchod – hvězdu Romana Červenku. Jakou podobnou přestupovou bombu máte připravenou vy, fotbalisté? Hokejové Pardubice pracují s největším rozpočtem v lize, kdežto my patříme k těm menším klubům, které mají nejmenší rozpočet. Nejsme tady ve městě a regionu sami, takže tohle je pro nás zatím těžko řešitelné. Ale uvidíme, co bude za rok, za dva. Třeba nám přibydou další partneři, velcí partneři a v ten moment se budeme moci více rozepnout a více na tom pracovat. My vždycky pracujeme s vyrovnaným rozpočtem, takže podle toho řešíme posily a řešíme tak i platy hráčů.

V této fázi májí fotbalové Pardubice jen jednoho hráče na hostování. Což je výrazná změna oproti minulosti. „V tomto jsme se výrazně posunuli a chceme to takto řešit a posouvat kvalitu vlastních hráčů. Nazýváme to takovým restartem klubu,“ uvedl sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel před startem ligy.

Míša Hlavatý tady byl lídr. Ale nepotřebovali jsme ho prodávat. Měl u nás kontrakt ještě na dva roky, ale cítili jsme u něj, že chce udělat krok do většího klubu. Původně jsme mysleli, že půjde kvůli pohárům do Baníku Ostrava. Spíše vliv trenérů, kteří odešli do Liberce a to, že chtěl udělat další krok, ho asi nějak okouzlilo. My jsme dokonce měli od Baníku lepší nabídku než z Liberce, kam nakonec přestoupil.

Kde jste se snažili tým nejvíce posílit?

Věděli jsme, že máme problém na křídlech a musíme je doplnit. Bylo nám jasné, že několik hráčů skončí, měli jsme dlouhodobě problém na pozici levého beka a náš největší cíl byl mít v Pardubicích dva vlastní střední obránce, kteří by tady zůstali a neustále nám ze základní sestavy neodcházeli a nevraceli se do svých klubů z hostování.

Koho se tedy podařilo přivést?

Z nejzásadnějších pozic jsme přivedli stopera Davida Šimka. Ale ještě na tom pracujeme, protože další přestupy ještě nejsou úplně dořešené. Díky letošnímu Euru se trh s přestupy trošku narušil, takže některé příchody, nebo hostování ještě nedopadly. Tým je pro nás pořád takový polotovar, ta práce pro nás ještě neskončila.

Kádr tedy ještě uzavřený nemáte?

Věřím, že ten kádr ještě doplníme a budeme ještě silnější. Rozhodně nejsme tam, kde bychom chtěli být, takže určitě řešíme doplnění.

V minulosti jste měli kádr složený z mnoha hráčů, kteří byli v Pardubicích jen na hostování. Chcete jít nyní jinou cestou?

Skautujeme a analyzujeme mnoho hráčů. Máme seznam pozic i hráčů, o které máme zájem. A chceme, aby do našeho klubu přestoupili. Chceme tým posouvat a chceme, aby tady bylo co nejvíce kmenových hráčů. Ale náš klub existuje relativně krátkou dobu a pereme se s kluby, které existují už sto let, a to se projevuje i na hráčském kádru.

Pablo Ortiz, jak to s tímto kolumbijským fotbalistou, který byl u vás na hostování z dánského Midtjyllandu, vypadá? Máte o něj stále zájem?

Stále o něm jednáme. Vytipovali jsme si ho už loni a tehdy nám ho z Dánska pustili až doslova za minutu dvanáct před koncem přestupního termínu.

V realizačním týmu je jedno zajímavé jméno a posila – Marek Kulič. Jak se do Pardubic dostal?

Přišel s tím Martin Schejbal. Trenér Jiří Saňák je velký profesionál a Marek Kulič je takový lidovější. Dokáže hráčům rychle vysvětlit nějaké věci, hráči se u toho i zasmějí a všechno rychle pochopí. Spíše jsme se báli, jak Marek přijme roli asistenta, když už působil v Mladé Boleslavi jako hlavní trenér. Přijal to ale skvěle. Ochotně a bez váhání přijal pozici prvního asistenta.

Budete navazovat spolupráci s dalšími kluby, jako v předešlých letech se Spartou a Slavií, ze kterých přicházelo hodně hráčů na hostování?

Měli jsme 10 dní ze Slavie Davida Pecha a měl se hlásit i Halinský, ale nakonec to nedopadlo. Hledáme tedy dál. Samozřejmě jsme v kontaktu s Tomášem Rosickým, s panem Bílkem ze Slavie i s panem Šádkem z Plzně. V této fázi máme jen jednoho hráče na hostování. V tomto jsme se výrazně posunuli a chceme to takto řešit a posouvat kvalitu vlastních hráčů. Nazýváme to takovým restartem klubu.

Co vám během náročného období od konce ligy do začátku dalšího ročníku udělalo radost?

Radost mi udělal každý hráč, pro kterého jsme se rozhodli a dneska je naším kmenovým fotbalistou a podepsal tady smlouvu. Byl jsem přesvědčený, že ti hráči jsou do základní sestavy a že tady zvýší konkurenci a že to bude dobré.

Dal byste fanouškům tip na nějakého hráče, na kterého se zaměřit, nebo na co by se diváci mohli těšit? Kdo se vám osobně líbil?

Byl bych rád, aby se mohli lidé těšit na naši předváděnou hru. Nemáme bohužel ten hráčský kádr ještě dořešený, ale ještě na tom intenzivně pracujeme. Může to trvat třeba ještě klidně dva týdny, nebo také někdo může přijít třeba v září. Uvidíme. Ten tým ještě není úplně hotový, je to polotovar. Fanoušky bych ale chtěl přilákat především na bojovnou hru, to by je mělo bavit.