Pardubice startují přípravu na jaro. Přichází posila i navrátilci z hostování

Konec odpočívání a zpět do práce! Fotbalisté prvoligových Pardubic se vrací po vánočních dnech volna zpět do tréninkového procesu. Trenérský štáb Radoslava Kováče se zatím s žádným z klíčových hráčů nerozloučil a naopak v přípravě se může těšit na navrátilce z hostování a ukázat by se mohl i jeden starý známý.

David Huf se vrací z hostování na přípravu do Pardubic, aby zabojoval o místo v prvoligovém kádru. | Foto: Radek Klier