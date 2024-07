Po zápase přišli hráči pod kotel i s trenérským štábem a my jim poděkovali a zatleskali. Chtěli jsme, aby chodili i trenéři, protože je to jeden tým. Doufám, že v sobotu, až budeme hrát proti Karviné, tak vyhrajeme a užijeme si děkovačku znovu a tentokrát naplno.

Nešlo o to povzbuzovat celý zápas, vzhledem k tomu, že bylo vyprodáno, nebylo by nás ani slyšet. Domácí nás stejně překřičeli, takže jsme si vychytávali ty pasáže, kdy Sparťani zrovna nefandili. Nebo když byli naši hráči blíž našemu kotli, aby nás vůbec slyšeli. Ale snažili jsme se, měli jsme sebou buben, megafon a většina lidí se přidávala ke skandování.

To měl asi každý v hlavě nastavené různě. Hodně jsme vnímali média, co o nás povídají, že jsme neposílili, že jsme oslabili. Věděli jsme, že jedeme na Spartu. První kolo. Na druhou stranu jsme si říkali, že přece jenom Sparta taky obměnila tým, takže jsme doufali, že by se třeba bodík při troše štěstí dal uhrát. Kdyby se třeba pískala rovina… Ale byli mezi námi i optimisti. Rozhodně jsme ke Spartě měli respekt. Vyhráli titul, hráli doma a vyprodaný stadion za zády. Modlili jsme se, abychom nedostali gól hned na začátku. Nakonec jsme šli my do vedení. To byla euforie!

„V našem výboru P12 jsme se shodli na tom, že musíme udělat co nejvíc pro to, aby se zpátky kluci vrátili na stadion, aby se tam vytvářela důstojná fotbalová atmosféra,“ uvedl předseda fanklubu Pardubická 12 Michal Veselík, který se snaží všechny strany dostat k jednacímu stolu. „Každý to viděl, že atmosféra na stadionu není dobrá,“ vysvětlil důvod své snahy.

Ti, co byli na Spartě, tak jsou z Ústí nad Orlicí, Libice nad Cidlinou, ze Svitav a z Vysočiny. Pych řekl, že vesměs to je už z okolí Pardubic. Je to pestré.

Jaké máte věkové složení?

Nejmladší je náš bubeník Páťa. Je to už s nadsázkou pomalu legenda, tomu je 10 let. Pak s námi jezdí pan Kubrt a tomu je kolem 80. A pak takový průřez střední generace, čili 40 až 50 let

Jak se vám vůbec líbil výkon Pardubic? Jste hrdý na tým, jak na Spartě hrál?

Byla tam stoprocentní bojovnost. Jak už předesílal trenér Saňák, že věří na dřinu. Když každý bude dodržovat do puntíku taktiku, bojovat jeden za druhého a dřít, tak to půjde. Ale před sezonou jsme oslabili a ze Sparty body nemáme. Nemáme takové hráče, kteří by přišli jako hotové posily, ale myslím si, že o to víc třeba právě budou makat jeden za druhého a nechají na hřišti všechno. Takže odjíždíme s porážkou, ale hrdí.

Vy jste předseda P12 (Pardubická 12), ale jaké jsou vztahy s původním kotlem, který před časem vyhlásil bojkot?

Pardubická 12 je oficiální fanklub pardubického fotbalu. Jsme i takový mediátor mezi ostatními fanouškovskými skupinami. Na podzim nebo zkraje sezóny došlo k nějakým událostem, kdy se nepohodlo vedení klubu s ultras Pardubice a pardubickou omladinou, což je další fanouškovská frakce. Došlo k bojkotu, a pak k zákazu vstupu na stadion. Pak jsme ale vyjednávali. V našem výboru P12 jsme se shodli na tom, že musíme udělat co nejvíc pro to, aby se kluci vrátili zpátky na stadion, aby se tam vytvářela důstojná atmosféra. Atmosféra na stadionu nebyla dobrá.

Myslíte, že kvůli špatné atmosféře přestali chodit i další diváci?

Lidi přestali v Pardubicích chodit na fotbal celkově, byl tam velký úbytek fanoušků oproti té euforii a první sezóně doma na opraveném Letním stadionu. U někoho mohlo hrát roli i zdražení vstupenek, umístění. Věřím ale, že to jde ruku v ruce s výsledky a když se bude dařit, budeme hrát nějaký střed tabulky, tak lidi budou chodit. Ať už ultras, nebo „běžní“ fanoušci.

Jak to bude s povzbuzováním v letošní sezoně?

Podařilo se nám v zimě sejít s ultras Pardubice, navázat komunikaci a na jaře už se začali pomalu vracet na zápasy a v nějakém menším počtu chodit. Ale stále tam jsou nějaké nezahojené rány, které kluci z ultras mají v sobě.

Jaké jsou mezi frakcemi fanoušků vztahy? Panuje nějaká řevnivost?

Žádnou válečnou sekeru vykopanou nemáme. Myslím Pardubickou 12, ultras Pardubice a pardubickou omladinu. Komunikujeme, fandíme. A dnes s námi jeli i kluci z ultras Pardubice. Spolupracujeme spolu na některých projektech. Jsem za to rád. Je s nimi dobrá domluva, mají výborné podněty k diskusi. Oni byli u toho, když se vyvolávalo jednání o stavbě nového stadionu. Sepsali petici, udělali pochod městem, podporovali klub už od dob, kdy se tady hrála divize. Já si myslím, že by se na to nemělo zapomínat.

Vy a pardubická 12 budete i nadále chodit na domácí zápasy a podporovat klub?

Chápete to správně, fandíme doma, zajišťujeme výjezdy. Loni jsme zajistili výjezdy na všechny zápasy a letos v tom hodláme pokračovat. Nejsou nás velké počty, třeba to bude narůstat. Za celé jaro se doma nevyhrálo. A nedělaly se žádné protesty a tlak na vedení ani tlak na hráče. Ale viděli jsme, že hráči na hřišti nechávali maximum. Kdyby ale nebyly výsledky ani letos, potom je asi potřeba tlačit na vedení, aby něco dělalo v nákupech a změnilo přestupovou politiku a tak podobně.

Když zmiňujete přestupovou politiku, jak jako fanoušek vnímáte změnu v klubu, kdy chce jít cestou vlastních hráčů, odchovanců, a ne cestou hostování?

Do poslední chvíle čekalo vedení na Halinského, který mohl přijít na hostování. A na další hráče a nedopadlo to třeba na poslední chvíli, jako David Pech. Takže kdyby to klaplo, zase bychom měli další 4 hráče na hostování. Myslím, že se nám v přestupech ani nepodařilo, co se všechno podařit mělo. Takže se snad ještě bude řešit nějaký přestup a řekl bych, že se těm hostováním zase nevyhneme. Přijde mi, že letošní přestupy byly spíše na doplnění kádru a ne posily. Vidíme jako problém i konkurenci v Hradci. Mají lepší zázemí, marketing, pojali to lépe než my. Takže hráči půjdou raději tam, než k nám. V Hradci jsou na koni a můžou tam nabídnout i vidinu pohárů.