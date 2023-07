DOPLŇENO O HLASY/První celou prvoligovou sezonu po dlouhých čtyřiapadesáti letech na domácím stadionu rozjeli pardubičtí fotbalisté prohrou. Trochu smolnou. V utkání s Bohemians totiž zdaleka nebyli horší. Vypracovali si daleko více šancí, ale stejně jako v přípravných utkáních kolabovali v koncovce. A stejně jako v testovacím období neuhlídali standardní situaci. Navíc dohrávali v deseti.

Atmosféra v CFIG Areně před zápasem domácích Pardubic s Bohemians Praha 1905. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

FORTUNA:LIGA - 1. kolo: FK Pardubice - Bohemians 1905 Praha 0:1 (0:1)

Fakta - branka: 5. Hůlka. Rozhodčí: Batík – Paták, Pospíšil. Žluté karty: 72. Krobot – 17. Jan Matoušek, 64. Köstl. Červená karta: 67. Matoušek (Pardubice). Diváci: 3 817. FK Pardubice: Kinský – Surzyn, Helešic (78. Zlatohlávek), Halinský, Donát – Icha – Patrák (61. Matoušek), Pikul (78. Černý), Hlavatý, Tischler (61. Darmovzal) – Krobot (78. Sychra). Trenér: Radoslav Kováč. Bohemians Praha 1905: Reichl – Hybš, Křapka, Hůlka – M. Dostál, Jindřišek, Jánoš, Köstl (87. Kovařík) – Jan Matoušek, M. Kozák (46. R. Hrubý), Prekop (63. Puškáč). Trenér: Jaroslav Veselý

Pardubický trenér nechal z různých důvodů na lavičce zkušenost, včetně kapitána Pavla Černého a do hry vypustil tým, jehož nejstarší člen měl sedmadvacet let. Navíc v první lize debutovali gólman Antonín Kinský a stoper Denis Halinský. Pásku si navlékl Michal Hlavatý.

Pardubičtí začali pozorněji. Ve třetí minutě Hlavatý sebral volný míč ve středu hřiště a vysunul do brejku Pikula. Ten mu míč vrátil do vápna, ovšem pro toto utkání pardubický kapitán trefil míč i s drnem trávníku. A šance mohla domácí hodně mrzet. Z protiútoku totiž Bohemians upekli roh. Centr od praporku našel osamoceného Hůlku, který přesnou hlavičkou nedal Kinskému šanci.

Východočeši se chopili iniciativu ve snaze vyrovnat. V 19. minutě po nakrátko zahraném rohu donutil Pikul tvrdou ránou pod břevno k zákroku Reichla. O šest minut později domácí příznivci už už zvedali ruce nad hlavu.

Po trestném kopu Surzyna nejdříve zakončoval z první Krobot, Reichlem vyražený míč si našel Tichler a po něm i Donát, ale hostující brankář dvakrát držel jako lepidlo Mamut glue. Na druhou stranu tato šance měla skončit gólem. Akci pak dokončil střelou vedle Krobot. Rozhodčí ale nenechal pokračovat ve hře, protože situaci posuzoval VAR. Balon za brankovou čárou ale asistent u videa neviděl.

Smolař z předchozího momentu se neprosadil ani v 35. minutě, když mířil po zemi a ještě ke všemu doprostřed. Vzápětí si Pardubice vybojovaly rohový kop.

Hlavatý načechral míč do šestnáctky, kde se nejvýše vyšrouboval Icha, Reichl znovu vyboxoval míč nad bránu. Pak o sobě dala vědět dlouho mlčící Bohemka. Ze strany přiletěl míč do pardubického vápna z kopačky Dostála, hlavičku znovu volného Hůlky tentokrát Kinský vyškrábl na roh. Ve 43. minutě se odhodlal ke střele za velkým čtvercem Jánoš, ovšem Kinský si jeho obstřel u tyče pohlídal.

Druhý poločas zahájil velkou příležitostí hostujícího týmu. Köstl zamotal hlavu celé obraně, Kinský však jeho pokus bravurně vytáhl. Varování si vzali pardubičtí k srdci. A znovu zaveleli k útočení. V 56. minutě Hlavatý objevil ve vápně Pikula, který obstřelil Reichla i jeho svatyni. O chvíli později se odrazil míč k Helešicovi, který si naváděl míč, ale pak už neměl kam zamířit a pálil vedle horního růžku.

V 67. minutě zhořkla premiéra Matouškovi, který pobyl na trávníku šest minut. Ve snaze uhasit brejk soupeře sestřelil svého jmenovce. V 76. minutě postupoval právě Matoušek sám na Kinského, ale v zakončení si počínal lehkomyslně a Kinský ho vychytal.

V 86. minutě sahali domácí po vyrovnání. Po centru do vápna Černý hledal spoluhráče na zadní tyči, Ichovi však chyběly centimetry. Kalich hořkosti si tak vypili úplně do dna…

Radoslav Kováč, trenér FK Pardubice:

"Zápas jsme výsledkově nezvládli, takže panuje zklamání. Nedali jsme doma branku, i když jsme na to příležitosti měli. Selhali jsme ve finální fázi. Nerad se bavím o štěstí, ale dnes nám chybělo. Láďa Krobot to měl úplně jasně dané na noze, ale špatně to trefil. Bohužel jsme nedali žádný gól. Nejvíce mě mrzí, že jsme zase inkasovali ze standardky. Na druhoi stranu se mi líbila reakce týmu. Kluky gól nerozhodil. Rychle našli svůj rytmus a do poločasu jsme hráli velmi dobře. Chybět tomu jen ten gól. Z tolika šancí žádný nedat je špatně. Sám jsem čekal na reakci, jak to zvládnou kluci, kteří hráli ligu poprvé. Zvládli to velice dobře. Doufám, že budou takto pokračovat. Příští sobotu potřebujeme porazit Jablonec."

Denis Halinský, stoper FK Pardubice:

"Předváděli jsme hru, kterou chceme praktikovat v celé sezoně. Bohužel nevedla k žádnému bodu. Neproměnit pět tutových šancí je špatná vizitka. Byl to ale první zápas. Z výkonu a soubojovosti bychom se měli odrazit k dalším utkáním. Bohemka hraje v letošním roce poháry. Mají výbornou trojici v útoku, ale myslím, že jsme si s tím poradili. Škoda, že jsme neurvali aspoň ten bod."