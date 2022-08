Autor divadelní hry Jak je důležité míti Filipa, by se divil. Oscar Wilde totiž netušil, že se najde ještě někdo důležitější… Pokud by ale seděl na tribuně pražského Edenu a viděl zoufalou hru Pardubic směrem dopředu, měl by za deset minut napsaný román Jak je důležité míti Michala. Ve vedení FK Pardubice nejlíp vědí, proč se vehementně snažili udělat Michala Hlavatého. S ním totiž stojí i padá ofenziva. Je až s podivem, že se nenajde nikdo jiný, kdo by podržel míč na kopačkách. Nemocný špílmachr musel stejně jako pardubičtí fanoušci u televize trpět…

1. Otevřený fotbal

FK Pardubice platí od příchodu do nejvyšší soutěže za velice sympatický tým. Jeho předváděnou hru chválí trenéři, odborníci i fanoušci. Na druhou stranu otevřený fotbal nejde praktikovat proti každému soupeři. To se v plné nahotě ukázalo v pražském Edenu, respektive na Sinobo Stadium. Navíc za slovem otevřený se v nedělním večeru schovávalo slovo naivní a především ustrašený. Ono útočit za každou cenu a neudržet ani deset vteřin míč je vysoce kontraproduktivní. A hodně náročné pro kolegy v defenzivě.

„Pro mě trochu až nepochopitelně jsme se snažili celých devadesát minut o otevřený fotbal. Stále jsme se Slavií chtěli hrát nahoru a dolů, což byla voda na její mlýn. Nezatáhli jsme a schytali příděl,“ krčil rameny kapitán Pavel Černý.

2. Zbytečné ztráty

Řečeno basketbalovou terminologií Pardubice spáchaly obrovské množství ztrát. A když se přidá tenisová hantýrka, tak nevynucených. Chvílemi to vypadalo, že hráči hostujícího týmu neumí zpracovat balon a přesně si přihrát. Kvůli tomu si ani na chvíli nemohli odpočinout. Prakticky po celé utkání se ocitli pod permanentním tlakem. V plné nahotě se ukázalo, jak je nenahraditelný Michal Hlavatý, který nemohl pro nemoc nastoupit.

„Podali jsme nejhorší výkon, co jsme v lize. Slavii jsme nebyli důstojným protivníkem. Všichni její hráči sice mají vysokou kvalitu, ale my jí to dost usnadnili. Když jsme se měli náznak protiútoku, tak jsme ztratili míč a dostali gól. Takhle se to stalo třikrát. Nezvládali jsme základní věci jako první dotyk míče,“ lamentoval trenér Jaroslav Novotný.

Co na vyloučení říká expert?

Situace ohledně druhé žluté Hranáče se řešila také v televizním pořadu Dohráno. Svůj názor vyjádřil fotbalový expert Erich Brabec. A rozhodčího Radinu rozhodně nepotěší. „Nesmysl. Hranáč šel do souboje s Ševčíkem tělo na tělo. Žádná žlutá karta a už vůbec ne druhá žlutá karta, aby šly Pardubice do deseti. Byl to obyčejný faul. Rozhodčí ho měl odpískat a nechat dál pokračovat oba týmy v plném počtu. Nevím, jestli si rozhodčí v tu chvíli neuvědomil, jak do toho zápasu vstoupí. Podle mě ovlivnil další průběh utkání.“

3. Trapné vyloučení

Tohle Slavia vážně nemá zapotřebí. Pardubice od úvodního hvizdu přehrávala, i když hrály v plném počtu.Do vývoje utkání nahlas promluvil rozhodčí Radina. V závěru prvního poločasu poslal do kabiny o minutu dříve než ostatní stopera Hranáče. Nejenže mu pokazil obnovenou premiéru v pardubickém dresu, ale hlavně už tak jasný zápas učinil ještě jasnějším. Hosté v deseti absolutně nestačili zachytávat útočné akce a po změně stran inkasovali ještě pětkrát.

„Nebyl to faul na žlutou kartu. Robin Hranáč byl naším klíčovým mužem. V prvním poločase držel útočníky Slavie na distanc. Po jeho vyloučení se nám obrana rozsypala,“ přiznal Novotný. Jeho kolega na lavičce dokonce dostal od Radiny za protesty žluté varování.

„Hodně s námi zaklepalo vyloučení a pak i třetí gól. Druhou žlutou kartu pro Hranáče jsem nepochopil. Byl to obyčejný faul, tak proč žlutá karta,“ ptá se Jiří Krejčí.

S dávkou ironie se dá říct, že jeho svěřenci notně zvedli Slavii sebevědomí před odvetou v Konferenční lize. Raków ale není Pardubice…