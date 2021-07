„Zápas se hodnotí špatně, hlavně první poločas nebyl z naší strany dobrý. Nevím, jestli jsme měli těžší nohy, ale byli jsme v soubojích pozdě a nesbírali odražené míče. Neplnili jsme taktické pokyny tak, jak jsme zvyklí,“ uvedl po utkání pardubický obránce Tomáš Čelůstka.

Hráči Vysočiny se dostali do vedení ve 23. minutě, kdy zblízka překonal brankáře Letáčka Luis Arroyo. O přestávce pak Pardubičtí pětkrát vystřídali. Na hřiště se dostal i Adam Lupač z Benešova, jenž je v Pardubicích na zkoušce. Test stopera Josefa Jakaba z Dukly naopak už skončil.

Vedení v utkání držela Vysočina. V 70. minutě navíc přidal druhý gól Jihlavy Matúš Lacko, jenž se na hranici pokutového území opřel do odraženého míče. Na druhé straně mohl snížit Kostka, ale jeho dělovku vyrazil Vejmola.

Pardubičtí fotbalisté prohráli s druholigovým soupeřem 0:2. „Věřím, že se z toho oklepeme. V sobotu už máme generálku na ligu. Musíme si říct, co bylo špatně a co nejrychleji na to zapomenout,“ řekl Čelůstka.

Poslední přípravný zápas před startem FORTUNA:LIGY odehrají Pardubice v sobotu, kdy na stadionu Pod Vinicí hostí druholigovou Vlašim. Zápas začíná v 17 hodin.

Pardubice – Jihlava 0:2

Fakta - branky: 23. Arroyo, 70. Lacko. Rozhodčí: Raplík – Hájek, Pfeifer. Poločas: 0:1.

FK Pardubice: Letáček – Prosek (46. Halász), Šejvl (46. Čihák), Toml (72. Šejvl), Čelůstka (60. Kurka) – Jeřábek (72. Beran) – Dufek (46. Lupač), Solil (60. Šimek), Beran (46. Červ), Tischler (46. Huf) – Kostka.

FC Vysočina Jihlava: Vejmola – Křišťál, Vlček, Pojezný, Svoboda – Shudeiwa, Lacko – Arroyo, Zoubele, Selnar – Vedral (náhradníci: Jágrik, Chocholatý, Křivánek, Štefánek, Fila, Tureček, Wilson Justin, Chok, Christodoulou).