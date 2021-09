V tomto ročníku nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé. V Plzni totiž Lukáš Matějka nehrál, na začátku září se pak přesunul na hostování do Pardubic. Když to o přestávce v duelu s Libercem nevypadalo dobře, dostal od pardubických trenérů důvěru a splatil ji.

V 58. minutě domácí rozehráli nakrátko rohový kop, Cadu nacentroval a Matějka hlavou snížil. Druhý gól? Cadu ve vápně ještě přihrál a Matějka zblízka zakončil podruhé. Bylo vyrovnáno. "Co si může hráč přát lepšího, když nastoupí do druhého poločasu za tohoto stavu? Je to fantastické pro něj i pro nás," řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Už do prvního poločasu přitom Východočeši nevstoupili špatně. Několikrát střílel Beran, ale brankáře Knoblocha nepřekonal. Pak začali hrozit i hosté. Gebre Selassie hlavou mířil do břevna, Matouška potom vychytal Markovič.

Ve 23. minutě už skóroval Imad Rondič, kterého v náběhu našel Faško. A další rychlá akce Slovanu vyšla po půlhodině hry, kdy únik zakončil Karol Mészáros.

"Ještě prvních deset minut to vypadalo dobře, měli jsme náznaky šancí, ale pak převzal iniciativu Liberec. V útočné třetině hřiště jsme ztráceli míče, Liberec chodil do brejků, dvě nebezpečné situace proměnil. První poločas byl z naší strany špatný," ohlédl se Novotný.

Poločasové vedení 2:0 ovšem Liberec ztratil po pauze, trenér Luboš Kozel bral ve své premiéře jen bod. "V prvním poločase jsme od 10. minuty hráli, jak jsme chtěli. Byli jsme nebezpeční v rychlém přechodu a dvakrát skórovali. Ve druhé půli jsme na výkon nenavázali. Když jsme dostali gól, tak to s námi zacloumalo. Utkání bylo otevřené, my jsme mohli vyřešit dvě situace až za stavu 2:2. Podle mě zasloužená remíza. Mrzí mě to, měli bychom to dohrát do konce," uvedl trenér Liberce Luboš Kozel.

Pardubičtí smazali dvoubrankový náskok soupeře a udrželi si stejný odstup od posledního Liberce. "Druhý poločas už jsme zvládli dobře a byli jednoznačně lepším mužstvem. Po příchodu Honzy Jeřábka jsme zajistili odražené míče, dostali jsme se do většího tlaku. Škoda, že se nám nepodařilo dát třetí gól. Můžeme být spokojení, že jsme to po zklamání v první půli dotáhli alespoň k remíze 2:2," dodal pardubický kouč Novotný.

Pardubice - Liberec 2:2

Fakta – branky: 58. a 73. Matějka - 23. Rondič, 36. Mészáros. Rozhodčí: Zelinka – Caletka, Podaný. ŽK: Cadu, Jeřábek, Sláma, Tischler - Mészáros, Faško, Matoušek, Frýdek, Rondič. Diváků: 772. Poločas: 0:2.

FK Pardubice: Markovič – Cadu, Čihák, Toml, Sláma – Solil (90. Huf), Červ – Tischler, Beran (46. Jeřábek), Kostka (46. Matějka) – Chytil.

FC Slovan Liberec: Knobloch – Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula – Tiéhi, Faško (77. Purzitidis) – Matoušek (69. Fukala), Ch. Frýdek (63. Tupta), Mészáros (69. Nečas) – Rondič (77. Yusuf).