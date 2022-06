Branky: 47. Chvěja, 55. Tischler – 67. Surmaj z pen. Pardubice: Budínský (46. Šmíd) – Kostka (46. Halász), Vlček, Toml (46. Míka), Rosa (46. Kurka) – Jeřábek (10. Tischler) – Mareš (72. Rosa), Solil (46. Chvěja), Hlavatý (46. Vacek), Helešic (46. Sychra) – Černý (46. Huf).

Jako nebe a dudy. Tak by se dal popsat rozdíl mezi prvním a druhým poločasem, a to po všech stránkách.

V první části utkání se hrálo za slunného počasí, ale branky diváci neviděli.

Velmi nepříjemná situace nastala po prvních deseti minutách. Kapitán domácích Jan Jeřábek si totiž přivodil zranění kolene a musel nuceně střídat, aby byl ošetřen.

Pardubice sice během první pětačtyřiceti minut měly více ze hry, ale branku nepřidaly. Ojedinělou šanci si vypracoval Bernardo Rosa, který střelou protáhl brankaře hostí, Smrkovského.

O poločasové pauze přišlo avizované střídání. To se domácímu týmu povedlo a vlilo do hry novou krev.

Hned ve 47. minutě se ve vápně výborně zorientoval Chvěja a střelou k tyči poslal svůj tým do vedení.

O necelých deset minut později předvedli pohlednou akci Huf se Sychrou a následně Tischler zakončil na dvoubrankové vedení.

Pardubičtí si připsali ještě další příležitost. Ty však nedokázali využít. Ale ani příbramští fotbalisté nezaostávali. Po jedné takové pohledné šanci byl v pokutovém území faulován Surmaj, a tentýž hráč i pokutový kop následně proměnil – 2:1.

Příbram v závěrečné desetiminutovce z kopačky Surmaje vyrovnala, ale branka nebyla uznána kvůli ofsfajdu.Utkání tak skončilo těsným vítězstvím svěřenců trenéra Krejčího, kteří se už v současnosti připravují na výjezd do Německa.

Premiérová trefa

Vítězství se zrodilo ve druhém poločase za deštivého počasí. Pardubice tak v přípravě vyhrály již podruhé.

„Myslím, že to bylo pěkné utkání a my jsme rádi, že z obou přípravných zápasů máme na kontě vítězství.,“ říká pro klubový web střelec úvodní trefy Ondřej Chvěja.

Pro tohoto hráče se jednalo o jeho premiérovou trefu v pardubickém dresu: „Jsem za to moc rád. Doufám, že jich bude víc. Hlavně v sezóně.

Svěřenci trenéra Krejčího hrají tuto sobotu s německým druholigovým Fürthem.

„Jsem zvědavý na srovnání s německým fotbalem. Je to tým, který v minulé sezóně hrál Bundesligu a to svědčí o jeho kvalitách. Všichni se na tento zápas těšíme, určitě to bude něco jiného, než na co jsme zvyklí tady v Česku,“ těší se na zápas Chvěja.