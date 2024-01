První střetnutí na soustředění. Pardubičtí fotbalisté ve španělském Puerto Banús odehráli první ze dvou naplánovaných soubojů se severskými celky. Kováčova družina si zpříjemnila nedělní odpoledne vítězstvím 1:0 nad Tromsø.

Pardubičtí fotbalisté zvládli utkání s norským Tromso nejtěsnějším možným rozdílem. | Foto: Radek Klier

Norský celek šel sice do vedení, ale branka nebyla uznána. Ve druhé polovině zařídil nejtěsnější možné vítězství pro svůj celek Vojtěch Patrák, když vymetl pavučiny v pravém horním rohu brány hostů. Na hřišti se také objevil i devatenáctiletý útočník Filip Brdička, který dostal důvěru od trenérů:

„Byl to obrovský zážitek zahrát si proti tak kvalitnímu soupeři. Cítil jsem se dobře, ale je škoda, že jsme to v první půli nedokázali vyřešit lépe a nedali jsme branku. Je to ale skvělá motivace, že jsme je dokázali porazit a věřím, že nám to pomůže i v lize, když víme, že dokážeme hrát s týmem, který pomýšlí na poháry ve své soutěži.“