První kolo je minulostí na Pardubické juniorce. Byť počasí tenisu příliš nepřeje, tak i přesto se pořadatelé s těmito nepříznivými podmínkami zdárně perou a první kolo na Juniorce je již odehrané. Favorité splnili předpoklady a své zápasy dotáhli do vítězného konce, byť loňská finalistka Magdaléna Smékalová se pořádně nadřela a musela odvracet mečbol. V pondělí také proběhla již tradiční soutěž v "čáře", kterou letos vyhrála Tereza Krejčová.

Magdaléna Smékalová se v prvním kole Pardubické juniorky pořádně nadřela, kdy musela odvracet mečbol. | Foto: pořadatel

Magdaléna Smékalová byla na pokraji vyřazení. Loňská finalistka v zápase proti Elišce Ticháčkové prohrávala 3:6, 4:5 a 30:40 při svém servisu. Těžkou situaci zvládla u sítě snadným volejem a další mečbol už soupeřce nenabídla. Konečný výsledek Smékalová-Ticháčková 3:6, 7:5, 6:1.

Brunclík - Košárko 6:0, 6:1

Tady nebylo co řešit. Výkonnostní rozdíl byl příliš velký na to, aby byl zápas alespoň trochu zajímavý. Brunclík hrál důrazně a Košárko neměl co nabídnout.

Čížek - Šmejkal 7:6(4), 6:4

Nebyl to žádný krásný tenis, ale za zmínku stojí velmi kvalitní forhend inside-out Jiřího Čížka, který má troufám si říci ATP parametry.

Soukup - Valeš 7:5, 6:2

Zaslouženě vyhrál Adam Soukup, byl celkově lepší a hlavně důraznější. Tady se projevila rozehranost Soukupa, který již vyhrál předkolo zatímco předsazený Valeš působil trochu nerozehraně.

Tomajková - Šílová 6:1, 5:7, 6:1

Šílová je šikovná hráčka, která Tomajkovou řádně potrápila. Ve výměnách byla Tomajkové mírně lepší, ale Šílová dělala hodně bodů přes stopbaly.

Valdmannová - Ďulíková 6:0, 7:5

Valdmannová nastoupila ve velkém stylu a vlastně všechno, co šlo, tak pozabíjela. Hrála rychle, důrazně a čerstvá mistryně ČR starších žákyň Ďulíková nestíhala. Po setu si Ďulíková už trochu zvykla na rychlost, Valdmannová také něco zkazila a vypadalo to na drama. Ďulíková se dopracovala dokonce ke dvěma setbolům, ale ty Valdmannová odvrátila a set a zápas dohrála.

Forejtková - Prici 6:3, 6:3

Terezie Prici měla podobné statistiky jako mívá Petra Kvitová, tedy 30 vítězných míčů a 40 nevynucených chyb. Prici je hráčka, která umí nasadit na vyšší míč nahoře a tím může dát míči větší razanci. Její plošší údery byly velmi nebezpečné, ale také často nezapadly do dvorce. Eliška Forejtková hrála to svoje a dnes to stačilo.

Paštiková - Hažmuková 6:1, 6:1

Julie Paštiková hrála svižně, byla rychlá na nohou a nebylo co řešit. Soupeřka byla pod velkým tlakem a výsledek odpovídá předvedené hře.

Mrva - Fáček 6:3, 6:2

Asi takto, byla to chyba dávat zápas prvního kola Maxima Mrvy na centrální dvorec.

Kalina - Voleský J. 6:4, 3:6, 6:3

Nejlepší zápas dne. Voleský hrál výborně a donutil Kalinu předvést všechno, co umí. Kalina ve třetí sadě za stavu 4:3 skvěle servírujícího soupeře konečně brejknul a zápas pak doservíroval.

(Lukáš Březina)