Průšvih. Jinak asi ani nelze nazvat třetí kolo nadstavbové části FORTUNA:LIGY o záchranu v podání pardubických fotbalistů. Ti sice téměř celý zápas na domácím hřišti dominovali, ale ze střetnutí se Zlínem i tak odchází s prázdnou. Černý sice poslal své spoluhráče do vedení, ale Balaj brzy srovnal. Ve druhé půli vystřelil pro Ševce naději na záchranu Fantiš. Východočeši tak na domácím hřišti prohráli se Zlínem 1:2 a nadále se musí strachovat a nemají jistotu tolik potřebných barážových bojů.

Pavel Černý otevřel skóre utkání, ale jeho trefa na body nestačila. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

FK Pardubice - FC Trinity Zlín 1:2 (1:1)

Branky:25. Černý (Pikul) – 36. Balaj (Slončík), 86. Fantiš (Y. Dramé). ŽK: 1:3. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek (Video: Zelinka). Diváci: ???. Sestavy - FK Pardubice: Nita – Icha (89. Huf), Vlček, Hranáč, Chlumecký – Darmovzal – Sychra (70. Helešic), Janošek, Hlavatý (89. Tischler), Pikul (81. Vacek) – Černý (C) (70. Krobot). FC Trinity Zlín: Dostál – Cedidla, Simerský (C), Kolář, Bartošák (63. Reiter) – Didiba, Janetzký – Vukadinović (78. Y. Dramé), Slončík (63. R. Hrubý), Fantiš (89. Silný) – Balaj (89. Kovinić).

Jako první se ke střele dostal Michal Hlavatý, když z dálky prověřil Dostála. Ke střele se dostal po rohovém kopu i Pikul, ale ten pálil vysoko nad.

Zlín mohl zahrozit po centru z pravé strany, ale Janetzký se k hlavě nedostal. Dva velké závary byly k vidění i v průběhu osmé minuty. Černý nejprve přiťukl Ichovi, kdy jeho střela skončila na bránících hráčích. O necelou půl minutu později Černý motal obránce ve velkém vápně, ale jeho následná střela také tři tyče minula.

K zajímavé příležitosti se dostali domácí po rohovém kopu ve 22. minutě. Po nakrátko rozehrané standardní situaci centroval Hlavatý pomalým lobem na Ichu, který hlavou mířil přesně do rukou Dostála.

O několik minut později však stadion už radostí vybuchl. Bartosz Pikul byl vyslán za obranu a po tomto průniku nesobecky předložil míč osamocenému Pavlu Černému, který otevřel skóre utkání.

Na druhé straně hned dvakrát zahrozili hosté, když nejprve Nita hasil náběh jednoho zhráčů hostí. Zlínští i poté pokračovali v tlaku. Další rohový kop si vybojovali po střele Fantiše, ale ani této možnosti nevyužili

Kováčova družina opět připomněla, kdo je v CFIG Areně doma a s tygřím skokem se musel vytasit Dostál, když Janošek výborně obstřelil bránící hráče.

Následně ale Zlín neměl daleko k vyrovnání po kombinaci, když na jejím konci stal Slončík, ten naštěstí pro domácí Nitovu bránu těsně minul.

Netrvalo dlouho a tento záložník své zaváhání napravil, když po jeho centru z pravé strany se hlavou prosadil Balaj. Utkání tak v uvozovkách začínalo od nuly.

Vrátit domácí zpátky do vedení mohl Sychra, ale jeho střela neměla úspěšné parametry.

První půle končila standardní situací. Janošek nejprve rozehrával přímý kop, ze kterého vzešel roh. Ten zahrál pardubický záložník na zadní tyč, kde Darmovzal však v pádu neusměrnil míč mezi tři tyče.

Hrubka Nity a zmar v útoku

Druhá půle začala ihned šancí Pikula, když z pravé strany předkládal míč před bránu, ale bránící hráč míč uklidil na roh. Po něm se k hlavě dostal Chlumecký, ale mířil těsně vedle.

Pikul pokračoval v aktivním přístupu i nadále, když po jednom z rohových kopů se dostal ke střele, mířil však přesně do rukou připraveného zlínského gólmana.

Tlak domácích se stupňoval a Černý zblízka ve skluzi mohl poslat svůj tým do vedení, Dostál však byl připravený a míč odrazil na velké vápno, odkud Pikul opět mířil vedle tyče brány hostů.

Po kombinaci Hlavatého a Janoška se k zakončení dostal na malém vápně i Marek Icha, ale ani jeho střela neměla ty správné parametry a strážce zlínské svatyně míč vyrazil.

Na druhé straně připomněl Vukadinovič, že Ševci umí také útočit, ale Nitu nijak výrazně neohrozil. Zlín pokračoval ve zlepšeném výkonu a po rohovém kopu a následné hlavičce Fantiše musel míč lapit domácí brankář.

Bartosz Pikul i nadále dokazoval, že v tomto utkání patří mezi nejlepší hráče na hřišti. V 60. minutě se diváci chytali za hlavy, když nejprve hlavou mířil do tyče Chlumecký a následně i dělovka polského rychlíka skončila na zlínské tyči.

Nita musel předvést důležitý zákrok, když nejprve se štěstím vyrazil rohový kop a následně vyslal dělovou ránu Janetzký.

Naopak Dominik Janošek se mohl stát pardubickým hrdinou, ale jeho rána z hranice malého mlíka lízla jen boční síť.

Hra se následně přelévala z jedné strany na druhou a čekalo se, kdo rozhodne zatím tohle vyrovnané utkání. To se mohlo povést zlínskému Dramému, ale Nita zůstal jistý. Na druhé straně Helešic prověřil Dostála a následný odražený míč utěsňoval mezi tři tyče i Janošek, ale ani ten neuspěl.

V 86. minutě se pro domácí stalo to nejhorší, co mohlo. Nita hrubě podcenil a následně podskočil centrovaný míč, který letěl až na zadní tyč. Tam stál připravený Fantiš, který usměrnil balón do svatyně.

Svěřenci trenéra Kováče hned přepli do útoku. Po rohovém kopu zakončoval Vacek, ale Dostál zůstal pozorný. Následně to již byla bída a zmar. Pardubičtí sice posílali jeden centr za druhým, ale žádný neměl potřebné parametry. Pardubice tak v možná klíčovém utkání sezony nestačily na domácím hřišti na Zlín a o tolik potřebnou baráž ještě budou muset bojovat. Naopak Zlín si vykřesal naději.