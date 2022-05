Bezmezná obětavost

V posledních čtyřech zápasech Pardubice třikrát vyhrály. Naposledy 1:0 na Bohemians. Co je ale nejdůležitější dvě výhry spadají do skupiny o záchranu. A to se prosím odehrála dvě kola.

„Ani v jednom z nich jsme nedostali gól. Takže nám určitě pomohlo výrazné zlepšení obranné fáze,“ vysvětluje proměnu pardubický trenér Jiří Krejčí.

Udeřil hřebíček na hlavičku. Pardubičtí udrželi podruhé v sezoně dvakrát po sobě čisté konto. Nicméně v prvním případě se jednalo o bezbrankové remízy. S tím souvisí fakt, že poprvé vyhráli dvakrát v řadě.

„Je to práce celého týmu. Všichni kluci fakt chtějí bránit. Nikdo z nás nevypustí jediný souboj. A to se odráží v defenzivě. Není to jen zásluha obranné čtyřky. Je to o práci celého mužstva,“ podotýká pardubický stoper Robin Hranáč.

„Osobní zodpovědnost. Každý z nás jde do souboje obětavě. Neprohráváme je,“ doplňuje jeho „dvojče“ na postu Filip Čihák.

Hranáč se gólově vyhranil. Pardubický stoper sestřelil klokana

Znají se už z plzeňské mládeže. Do dvojice v Pardubicích je svedlo zranění zimní posily Karla Pojezného.

„Umíme se zajistit. Spolu nám to sedí,“ směje se Čihák.

Zápas o šest bodů, který není v této fázi výjimkou, v Ďolíčku zvládli pardubičtí fotbalisté na jedničku.

„Začátek ale byl pro nás těžký. Soupeř si vytvořil několik standardek. Ať už zahrával dlouhé auty, nebo kopal rohy. Naštěstí jsme to ubránili a z první naší standardní situace dali gól,“ říká Filip Čihák.

Nadstavbu k obranným povinnostem přidal právě jeho kolega ze stoperské dvojice. Nejenže se poprvé trefil v pardubickém dresu, on vsítil premiérový gól v nejvyšší soutěži. Díky konečnému výsledku na něj nezapomene. A kdyby to šlo, tak si vezme na památku míč, do kterého nechytatelně trkl hlavou.

„Byl to nacvičený signál, který s Jeřábem (Jan Jeřábek) trénujeme už dlouho. Konečně nám to vyšlo,“ konstatuje potěšeně Hranáč.

Hrdinou i Markovič

Poloviční podíl na jeho kariérním milníku má brilantní kopací technika Ondřeje Čelůstky, který zahrával roh.

„Tušili jsme, že kdo dá první branku bude v psychické výhodě,“ popisuje Krejčí myšlenkové pochody .

Po změně stran klokani přitlačili na pilu, jejich soupeř však odolal až do závěrečného hvizdu.

„Ve druhém poločase jsme chtěli sice útočit, ale musím přiznat že jsme vítězství jen ubránili a ukopali,“ pravil upřímně Čihák.

Vacka stopla ohavná česká klasika. V záchranu věří, klidně na úkor Bohemky

Lví měrou přispěl ke zlatým třem bodům gólman Jakub Markovič, který chytil minimálně tři góly.

„V závěru jsme měli štěstí a stejně jako v celém utkání nás tam podržel Marky,“ vysekl poklonu svému klíčovému muži Jiří Krejčí.

Jeho tým se snad poprvé v sezoně odpoutal od barážových příček.

„Udělali jsme krok k záchraně, ale pořád jsou ještě tři zápasy do konce,“ nehodlá usnout na vavřínech Čihák.

V nich jeho tým hostí sestupující Karvinou a víceméně zachráněný Zlín. A zajíždí do Teplic. Tohle musí vyjít, jinak budou za…