Po sedmém místě v premiérové sezoně ve FORTUNA:LIZE zaznamenali citelné ztráty. Do nové sezony tak Východočeši půjdou v pozměněném složení.

Nejprve ještě k odchodům. Hostování z Plzně skončilo dvojici Michal Hlavatý a Lukáš Pfeifer. Prvně jmenovaný trénuje s A-týmem Viktorie, Pfeifer zamířil do Táborska. Do Jablonce odešel Michal Surzyn a z Pardubic do Mladé Boleslavi se vrátil Ewerton. Do druholigového Třince pak je zapůjčen útočník Michal Petráň.

Nové tváře a testy v Pardubicích

Příchody + testy: Jan Halász (FC Viktoria Plzeň) – přestup, Junior Ramos (Angra dos Reis) – přestup, Jakub Markovič (SK Slavia Praha) – hostování (2 roky), Michal Beran (SK Slavia Praha) – hostování (1 rok), Lukáš Červ (SK Slavia Praha) – hostování (1 rok), Ladislav Dufek (FK Mladá Boleslav) – test, v jednání hostování, Adam Lupač (SK Benešov) – test

Ukončené testy: Milan Sekera (FC Spartak Trnava), Lukáš Cienciala (FC Baník Ostrava), Marin Vujcić (Hajduk Split B), Josef Jakab (FK Dukla Praha), Alves de Almeida (FC MAS Táborsko)

Logicky tak Pardubice přivítaly několik nových fotbalistů. Kmenovými hráči FK Pardubice se stali Jan Halász a Ramos Junior, oba se s týmem připravovali již v jarní části. Třiadvacetiletý Brazilec s klubem podepsal smlouvu na tři roky. Nyní byl dotažen i příchod Halásze. Dvacetiletý obránce je odchovancem Kladna, ale naposledy působil v rezervě Plzně.

Potvrzeno je i trojnásobné hostování z Edenu. Slavia do Pardubic posílá trio Jakub Markovič, Michal Beran a Lukáš Červ. Brankář Markovič má na východě Čech působit dva roky, oba záložníci přicházejí z Prahy na roční hostování.

To je výčet nových jmen v hráčském kádru Pardubic. Už dříve vedení oznámilo prodloužení smluv s několika kmenovými hráči (David Huf nebo Dominik Kostka). Pokračovat budou i mladíci ze širšího kádru.

„Nový tříletý kontrakt mají Šimek, Sychra a Kurka. Vidíme v nich velký potenciál a věříme, že dorostou do první ligy. Bohužel kvůli covidu nenastupovali ve třetí lize, kde by hráli pravidelně a byli by zase o kus dál,“ řekl Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

A co hráči, kteří se zapojili do letní přípravy formou zkoušky? Pět hráčů už v průběhu tým opustilo. Stále pokračuje Ladislav Dufek z Mladé Boleslavi i Adam Lupač z Benešova.

A ve hře je i návrat Jiřího Slámy. Hráč Olomouce se na přípravu vrátil do Sigmy, ale v mateřském klubu pokračovat nebude. Sláma se tak znovu zapojil do tréninku v Pardubicích.

Poslední přípravné utkání odehrají Pardubice v sobotu, kdy na stadionu Pod Vinicí hostí od 17 hodin Vlašim.