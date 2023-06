Blesk z čistého nebe. Ale jen pro ty nezasvěcené. Všem, kteří sledovali jízdu pardubických fotbalistů za záchranou v nejvyšší soutěži muselo být jasné, že jednoho ze strůjců klub prostě neudrží. Dominik Janošek se po nejlepší sezoně svého života, lépe řečeno jarní části, ocitl v hledáčku nejen českých klubů, ale také zahraničních. Nakonec kývl na nabídku celku druhé nizozemské ligy NAC Breda.

Dominik Janošek se loučí s Pardubicemi. Teď zkusí své štěstí v nizozemském klubu NAC Breda. | Foto: Ladislav Nussbauer

Je mu pětadvacet. Dlouho nemohl zavadit o pořádnou práci… V jeho případě platí, že se dlouho nemohl upíchnout v nějakém klubu nastálo. Posílali na hostování, až narazil na Pardubice. Před startem loňské sezony se jim upsal na přestup. A učinil to nejlepší možné pro svou kariéru. Přestože se jeho tým celou sezonu zachraňoval, on se stal strůjcem jeho „dýchání“. Ve FORTUNA:LIZE zaznamenal osm branek a k tomu přidal jednu ve vítězné baráži. Jeho ukázkové trefy z trestných kopů či utěšené z dálky v nepřerušené hře navnadili činovníky Bredy. NAC se v uplynulých týdnech marně pokoušel o návrat do Eredivisie. Kromě zájmu z Nizozemska se o něj přetahovaly také tuzemské kluby.

„Jsem rád, že jsme si s Dominikem vzájemně pomohli a děkujeme mu za spolupráci v uplynulé těžké sezóně,“ říká na adresu loučícího se hráče sportovní ředitel klubu Vít Zavřel.

Jednoho z miláčků pardubických fanoušků a parťáka do kabiny vyprovází na cestu do Bredy se slovy: „Zahraniční angažmá Dominikovi přeji a budeme mu v další kariéře držet palce.“