Kdepak jsi pardubický fanoušku? V jarní části loňské sezony se báli soupeři do Pardubic jezdit, protože je tam čekalo bouřlivé prostředí. Jenže boom spojený s návratem nejvyšší soutěže po iks letech na domovský stánek rychle pominul. Letošní sezona naznačuje, že se hosté do CFIG Areny těší, protože jejich fans ty domácí převálcují. Ne v počtu ale decibelech. Předseda představenstva FK Pardubice Vladimír Pitter popisuje realitu jako kombinaci všeho. Od nesmyslného hracího času, přes zatmění vlastních fanoušků až po zdražení permanentních vstupenek.

S kolegy vydupali nový stadion v Pardubicích ze země. A teď musí poslouchat fanoušky soupeře, kteří skandují: My jsme tady doma! Kde máte kotel?

„Více jak padesát let tady fotbal nebyl a nebo stál v pozadí ostatních sportů. To znamená, že jeho návrat přináší postupné kroky. Buduje se fotbalová komunita. Jsme si vědomi toho, že náš zásah patří nejen do Pardubic, ale také do celého regionu. Koneckonců fotbal je nejmasivnějším sportem na světě. Je potřeba ho u nás zakotvit, aby si našel správnou fanouškovskou základnu,“ předesílá Vladimír Pitter. Vladimír Pitter Zdroj: Luboš Jeníček

Kapacita CFIG Areny je 4620. V jarní části loňské sezoně vyšplhal průměr na 4394 na zápas. V letošní sezoně se Pardubice představily doma již šestkrát s těmito návštěvami: Bohemians 3817, Jablonec 3012, Karviná 2887, Slovácko 3014, Slavia Praha 4620, Hradec Králové 4530. Průměr činí 3647. Na zápas tedy ubylo o zhruba 750 diváků.

„Čtyřikrát ze šesti zápasů jsme hráli ode tří hodin. Z toho třikrát v sobotu. V podstatě na nás vyšel los kvůli tomu, že týmy měly v rekonstrukci travnaté plochy či stadion. Tak jsme hráli dvakrát za sebou doma v červenci. Zápasy ode tří jsme řešili na Ligové fotbalové asociaci. Hrát v letních měsících takto brzy mi nedává logiku. Jedná se o období dovolených, lidé jsou o víkendu vyjetí na chalupy a v tento čas ještě u vody. Tím se automaticky ztrácí zájem fanouška. Mělo by se hrát v šest a osm večer,“ má jasno Vladimír Pitter.

Pověstný pohár přetekl

Tohle je faktor, který nemůže sám ovlivnit, protože se táhne celou republikou. V řadách jeho klubu se ale vyskytl daleko závažnější problém. Zahořel konflikt mezi vedením a skupinou fanoušků tzv. Ultras. Ti tvořili kotel, který rozbíjel stan na severní tribuně.

„Pověstný pohár trpělivosti přetekl poté, co uráželi naše zahraniční hráče. Tím nejpodlejším způsobem. Dozvěděl jsem se, že se na ně někde skanduje: My chceme Jeřába a nechceme žádné opice. Bylo to stvrzené na sociálních sítích."

Neznalý věci by si pomyslel, že se jedná o nějaký pokřik z říše zvířat. Vysvětlení je však takové, že jedinec či skupina fanoušků stále nemohli vydýchat odchod jejich modly Jana Jeřábka a naopak si nepřáli příchod hráčů tmavé pleti…

"To, že před tím sprostě nadávali nám, dejme tomu, ale co si o tom měli myslet hráči, kteří nám přišli pomoct,“ kroutí hlavou Pitter a k tomu říká: „Kolega Zavřel několikrát nabízel fanouškům z kotle setkání. Snažil se o vysvětlení situace, oni to ale odmítli.“

„Navíc se dopustili jakési dehonestace práce mé osoby i šéfa sportovního úseku Víta Zavřela. Posledních čtrnáct dní před uzavřením přestupového okna totiž bylo velmi náročných. Všichni jsme věděli, že nejsme spokojeni se začátkem sezony, posílením i skladbou kádru. Sportovní úsek vyvinul úsilí a na mě byla hlavně administrativně ekonomická část. A také komunikace s kluby, agenty, hráči, protože všechno je zapotřebí řešit v anglickém jazyce. K tomu patří i jednání s právníky. Nakonec jsme přivedli do Pardubic kromě jiných hráče z Kolumbie a Kamerunu.“

Fanoušek vs. Klub. Pardubicím došla trpělivost s "aktivním" kotlem

Zakázat vlastním fanouškům vstup na domácí zápasy je až krajní řešení. V České republice ojedinělý krok a ve světě vzácná skutečnost.

„Museli jsme rázně jednat. Těmi rasistickými hesly nám vyhlásili válku. A my jsme do ni vstoupili. Vzkázal jsem jim, že třicet floutků nám tady nebude dělat revoltu. Ačkoliv Ultras tvoří frakci fanoušků ve všech klubech, tak jsme se jim rozhodli znemožnit vstup na zápas. Respektive jsme jim s okamžitou platností ukončili veškeré výhody. Když vezmete v potaz všechny věci, které pro ně děláte, když si k tomu vezmete tu práci, kterou vykonáváte a oni se vyjádří tak hanlivě na adresu hráčů. Na druhou stranu nebylo nikde, jako někde na Západě, napsáno Wanted (hledaný policií),“ vysvětluje a pokračuje:

„Nemůžeme nařídit, kdo do arény smí, nebo nesmí. Ve volném prodeji v online prostoru byla jejich místa, která jsme pro ně vždy drželi, k dispozici. Takže, kdyby jim záleželo jen na fotbale a našem klubu, tak by mohli přijít. Nikdo by je nevyhodil. Tady je vidět, že nejsou ani ochotni zaplatit pár stovek korun za lístek, aby přišli podpořit svůj tým,“ podotýká Pitter.

Na druhou stranu musel reálně počítat s tím, že když je někdo někde nechtěný, tak se tam rozhodně nebude vnucovat…

Kde máte kotel? Hradečtí fanoušci se ptali sborově, odpověď ale přijít nemohla

S Ultras měl FK Pardubice trable dlouhodoběji. Za chování v sektoru, který obsadili, tedy severní tribunu, platil pokuty.

„Policií České republiky nám bylo oznámeno, že měli problémy hlavně s našimi fanoušky. Ať už se jednalo o pyrotechniku nebo vulgarity na adresu soupeře,“ připomíná pardubický šéf.

Pardubický management se odhodlal k oslabení vlastní fanouškovské obce. Něco na způsob: Raději nižší podpora, ale hlavně slušně…

„Byli jsme si vědomi, že přijdeme o několik fanoušků. Hráčům jsme to vysvětlili. Naše stanovisko jsme prezentovali všem uvnitř klubu v tom duchu, že radši budeme mít slušnější fanoušky. Alespoň ušetříme za pokuty. Teď jsme chváleni delegáty, že nemáme žádné prohřešky,“ pochvaluje si.

Členové Ultras patřili do uskupení s názvem Pardubická 12. K ní se ještě hlásí Pardubická omladina.

„Všechno budujeme postupně. Stejně jako se náš první tým prodral z divize až do první ligy, tak bude nějaký čas trvat, než se propracujeme k silné fanouškovské základně. Založili jsme Pardubickou 12. Respektive založili si ji fanoušci a my jsme zafinancovali veškerý právní servis. Název dává smysl. Diváci jsou naším dvanáctým hráčem. Nastavili jsme tady nastavili nějakou novou éru před stěhováním na nový stadion. Na začátku stáli členové bývalého fanklubu a ve výboru rekrutovaní lidé, kteří ho vedli léta. Měli za úkol pod vzniklou Pardubickou 12 sdružit Pardubickou omladinu a Ultras. Zvolili si svůj výbor. Subjekt má jasně dané body fungování, na kterých jsme se shodli. Podpořili jsme je finančně. Chápu ale, že mohlo dojít ve výboru po půl roce k nějaké generační obměně,“ přemítá.

Po bitvě je každý generál

Pardubická 12 je nejmladší prvoligovou sestavou, protože na návrat do nejvyšší soutěže čekaly Pardubice přes půlstoletí. Nikdo nemůže čekat, že strčí do kapsy fanoušky z klubů, kteří svou základnu naopak formovaly padesát let… Kolik tedy čítá členů?

„Tím, že je to subjekt spolupracující a ne námi řízený, tak aktuální přesný počet nevím. Co jsem měl poslední informaci, tak jich bylo šedesát. Pro upřesnění: řeč je o našich příznivcích, které platí členské příspěvky. Budujeme strukturu těch pravých členů, kteří pak mají různé výhody. Benefity jim poskytuje klub,“ objasňuje Pitter, který dodává:

„Komunitu fanoušků stále vytváříme, ale už jsou vidět první výsledky. Musím říct, že je paráda, jak fandí východní tribuna. I když samozřejmě chápu, že i fanoušci na ní vnímají, že nám chybí kotel.“

Ceny nestřílíme od stolu, museli jsme zohlednit provozní náklady, tvrdí Zavřel

Přetřásaným tématem před zahájení sezony i v jejím průběhu je zdražení vstupného. Přesněji řečeno permanentních vstupenek.

„Já ale nevím, co kdo čekal. Méně než dvakrát tolik? Jestliže na jaro stála permanentka na tribunu dva a půl tisíce a za brány 1900 Kč, tak logicky na celou sezonu je to 3800 Kč. A za mě tam je kategorizace na východní tribuně. Dobře, ty střední řady, které jsme měly vyprodané a jsou zase vyprodané, tak základní cena je 5900 Kč. Také ale máte kraje a ty jsou za 4900 Kč,“ vypočítává a podává vysvětlení.

„Je potřeba si uvědomit, že máme tvrdě nastavené podmínky s městem, co se týče nájemného a provozu. Takto bylo nastavená cena permice, která sebou nese nějaké benefity. Připouštím, že jsem předpokládal, že za ty peníze fanoušek dostane zážitek v podobě kvalitních výkonů a vítězných zápasů,“ krčí rameny předseda představenstva FK Pardubice.

Pardubický klub doplácí na to, že český občan je v poslední době obecně háklivý na jakékoliv zdražovaní. Takže z principu volí odmítavá slova v případě permanentek…

„Po bitvě je každý generál. Samozřejmě, jestli to mělo být jinak nebo ne, můžeme bilancovat třeba po půl sezoně. Až jak vyjde ekonomika v příjmu ze vstupného. Je potřeba podotknout, že jsme zavedli eFkartu, která kromě dalších výhod může permanentku zlevnit. Nicméně už dalším v průběhu podzimní části sezony i na jaře se budeme permanentkářům snažit vrátit podporu různými benefity. Už teď chystáme balíčky. Připravujeme odměny pro věrné fanoušky i s výhledem na další sezonu,“ přibližuje Vladimír Pitter.