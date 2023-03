Znají tam každý centimetr trávníku. Jedná se sice o venkovní utkání, ale pardubičtí fotbalisté budou na hřišti v Ďolíčku jako doma. V azylu Bohemians totiž strávili dvě a půl sezony. Za poskytnutí „střechy nad hlavou“ už náležitě poděkovali, takže zanechat za podnájem body Klokanům nepřipadá v úvahu. Pardubice nemají na rozdávání, respektive oni by je potřebovaly jako sůl. A ty z Vršovic by byly nad zlato.

Pardubice v Ďolíčku po zlepšeném výkonu nestačily na "hosty" z Bohemians. | Foto: Ladislav Nussbauer

FORTUNA:LIGA – 23. kolo

Bohemians Praha 1905 (5. místo, 32 bodů, 37:38) – FK Pardubice (15. místo, 19 bodů, 20:46)

Neděle 18:00, stadion Ďolíček

Bohemka po loňské sezoně, která skončila až účastí v baráži, v té letošní skáče, jak jí velí zvíře ve znaku. Po minulém kole se prodrala až na pátou příčku. Ani Pardubice nemusí jet do Prahy s poraženeckou náladou. Táhnou čtyři zápasy bez prohry. Na jaře venku ještě neprohrály. Remizovaly v Liberci a smolně v Olomouci. K tomu vybraly mladoboleslavské hnízdo.

Je tu ještě jedna série. Ta čítá tři zápasy. Pardubičtí fotbalisté po postupu do nejvyšší soutěže neprohráli s Bohemians v jejich svatostánku v pozici hostujícího týmu. V covidové sezoně se oba celky rozešly na stadionu bez diváků remízou 1:1. V loňském ročníku zvítězili 2:1 v dlouhodobé části a 1:0 ve skupině o záchranu.

Prodloužit sérii bez prohry

Pardubice ale budou chtít v Ďolíčku především prodloužit již zmíněnou čtyřzápasovou sérii, kdy nemuseli po utkání klopit zrak do zeleného…

„Počítám, že to bude opět bojovný zápas. Bohemka je silný soupeř. Viděl jsem, jak se prezentovali naposledy v Liberci. Odehráli velmi dobré utkání. Počkali si na své příležitosti, a nakonec zaslouženě vyhráli. Letos hrají opravdu dobře a v tabulce jsou zaslouženě vysoko,“ míní pardubický trenér Radoslav Kováč.

Stejně jako jeho svěřenci má o důvod více Bohemians porazit. Přesněji řečeno, vrátit jim prohru z podzimu. On v tomto utkání debutoval na pardubické lavičce. Respektive v zápase FORTUNA:LIGY.

„Prohráli jsme 0:1, ale rozhodně jsme nebyli horší. Rozhodla nádherná střela Jánoše,“ vzpomíná. Proto se pokusíme tentokrát vyhrát. Respektujeme jejich sílu, ale my z každého zápasu potřebujeme nějaké body urvat. S tímto nastavením také do Ďolíčku jedeme,“ říká na přímo kouč, který se po odpykání trestu za kritiku rozhodčích může vrátit na lavičku.

Pardubický tým se vydrápal z poslední příčky. Už na ní pomalu zpátky padal, ovšem zásluhou pozdní vyrovnávací branky Brna v duelu se Zlínem, zůstal i před třiadvacátým kolem na patnáctém místě. A nechce se na úplné dno vracet ani po neděli. Výhodou může být fakt, že zápas Bohemians vs. Pardubice je úplně posledním v tomto kole a hosté budou znát výsledky všech sestupem ohrožených týmů. Na druhou stranu se výhoda může změnit v nevýhodu a v ještě větší nutnost bodovat…

„Věřím, že nám bodová série přidává na sebevědomí. To je nejdůležitější faktor. Přesvědčili jsme se, že můžeme hrát s každým. V lize je to natolik vyrovnané, že může každý prohrát s každým a obráceně,“ poukazuje na známý fakt z této sezony Radoslav Kováč.

Názor ze sestavy – Samuel Šimek

„Určitě nám pomáhá, že pravidelně bodujeme. Hlavně v kabině je znát, že máme lepší náladu. Doufáme, že budeme i nadále přivážet z venku co nejvíce bodů, a z domácího prostředí je nenecháme odvážet. Naše hra jde každým zápasem nahoru, což je dobré. Teď hrajeme na Bohemce.Určitě nám může pomoci to, že Ďolíček nám není cizí. Kromě toho, že jsme tam působili dva a půl sezony, jsme proti Bohemce odehráli hodně zápasů, takže soupeře dobře známe. Myslím si, že to bude hodně bojovné utkání. Mají v týmu velmi dobré útočníky. Třeba Puškáč dává hodně gólů,“ varuje Šimek, který odehrál v posledním utkání proti Baníku celý poločas.