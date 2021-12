BOHEMIANS - PARDUBICE 1:2

Branky: 66. Necid (J. Kovařík) – 22. Chytil (P. Černý), 56. P. Černý (Chytil). Rozhodčí: Zelinka – Kotík, Slavíček. ŽK: 1:4 (Dostál – Černý, Chytil, Jeřábek, Sláma). Diváci: 1000. Poločas: 0:1. Sestavy - Bohemians 1905: P. Le Giang – M. Dostál, Köstl, Krch, Vondra (76. Bartek) – V. Novák (57. J. Kovařík), Květ (87. Koubek), Jindřišek (C), Nový (46. Hronek) – Necid, Chramosta (57. Puškáč). FK Pardubice: Letáček – Kostka, Čihák, Toml, Cadu – Jeřábek (C), Červ (87. Júnior Ramos) – Tischler, Chytil (87. Huf), Lupač (57. Sláma) – Černý (73. L. Matějka).

Výhra 2:1 se nerodila lehce. Opět se ukázala důležitost prvního gólu. Ten první a neregulérní vsítil domácí Necid. Přesto si kilometrový ofsajd nechal opatrný sudí posvětit „všemocným“ systémem VAR. Ta poctivá radost mohla vypuknout ve 22. minutě na druhé straně. Černý unikátním skluzem objevil nabíhajícího Chytila a ten se v posledním (?) utkání v pardubickém dresu potvrdil svoji střeleckou fazonu. A také fakt, že Pod Vinicí vybrousili další drahokam. Jenže ten si teď zasadí do mozaiky Olomouc.

„Dvacet minut jsme hráli velmi dobře a vstřelili první gól. Potom jsme polevili a víceméně vyčkávali. Bohemka se dostala do tlaku, což si přenesla i do začátku druhé půle,“ hodnotil Pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Stejně jako v prvním případě, tak i po přestávce udeřili hosté. Tedy alespoň v zápise o utkání… A znovu jako blesk z čistého nebe. Vše začalo v 56 minutě u bývalého Klokana. Kostka posunul míč na Chytila, ten od rohového praporku načechral míč do malého vápna a Černého noha u něj byla dříve než jeho strážce. A zelonobílá vlající v Ďolíčku se pomalu měnila na barvu červenobílou.

Letošní, respektive podzimní Pardubice ale nemají nic jistého ani při dvougólovém polštáři. To se ukázalo, když deset minut po jejich druhé trefě procpal míč do sítě Necid. Bývalý mega talent měl na kopačce vyrovnání, ale Letáček vytáhl svůj první velký zákrok. Za pohotový skok by mu vzdal hold i legendární Jašin, kterému přezdívali Chobotnice. Speciální dárek pod stromeček by měl dostat právě pardubický gólman. Stejně jako jeho kolega Boháč v Teplicích zachránil v nastavení svému týmu tři snové body.

„Domácí po přestávce zjednodušili hru, nakopávali míče na vysoké hráče, ale velkou šanci si nevytvořili. Nám se podařila povedená kombinace a zvýšili jsme náskok. Bohužel rychle jsme inkasovali, ale hektický závěr už jsme ustáli. Díky našemu bojovnému srdci.“

Ať už to v letošní sezoně dopadne s Pardubicemi jakkoli, jedno už jim historie nesebere. V ročníku 2021/2022 se staly králem Ďolíčku. Po vítězství 3:0 v prvním vzájemném střetu, zvládly za tři body také odvetu. Jen, aby je vlastník do února nevystěhoval…

„Výhrou jsme se vrátili na dostřel středu tabulky. Kluci tím byli silně motivováni. Zápas odmakali, zaslouží velkou pochvalu."