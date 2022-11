Umělá pomoc… Pardubičtí fotbalisté připomínají v letošní sezoně krásnou mladou ženu, která si myslí, že se ještě nepotřebuje líčit. Jenže pak si vyjde do nejvyšší společnosti a zjistí, že bez make upu nemůže existovat. Převedeno na trávníky. Pardubice s nejnižším věkovým průměrem v celé soutěži hrají pohledný fotbal, který by na nižší úroveň hravě stačil. Nicméně mezi elitou jsou daleko důležitější body. Postupně ale docházejí do kosmetického kurzu a svoji tvář vylepšují. Na jaře bude líčení dvojnásobně nutné a úpravy obličeje potřebují nánosy make upu. Chtělo by to také objevit nějakou světovou značku, která by zachovala přirozenou krásu a k ní přidala bodovou vůni. Protože v opačném případě se z nich stane ošklivé káčátko…

Deník se při zpětné procházce zamýšlí, proč to s jejich strojem tak lomcovalo.

Těžký los

V prvních dvou venkovních zápasech čekaly pardubické fotbalisty nejtěžší kalibry. Nejdříve vyjeli do Plzně a pak na Slavii. K tomu, aby se jim cestovali potřebovali nutně vítězit doma. Povedlo se to jen na půl.

Krejčí ve šlépějích Fergusona. V Pardubicích se chystá na desátý rok

Nezdar na úvod s Českými Budějovicemi (0:2), kdy soupeř udělil domácím lekci z produktivity, ovlivnil celý podzim. Následovala „přijatelná“ prohra (1:2) na půdě mistra. Po bleskovém obratu s Libercem (2:1), alespoň neodjížděli do Edenu s nulou.

Pardubičtí fotbalisté proti Liberci otočili nepříznivý stav a v Ďolíčku vyhráli.Zdroj: Radek Klier

Z ráje až do pekla

Jestliže oplýval mladý tým sebevědomím a v zápasech nebyl horší, tak na hřišti pražské Slavie utrpěl debakl (0:7). Ostřelování odolával půl hodiny. Dva góly a vyloučení Hranáče ještě do poločasu z něj udělaly hromádku neštěstí. A po pauze se rozjel brankostroj zn. Slavia.

Pardubice se plácly přes kapsu. Za posily utratily nejvíc v historii

Celý týden se hráči kurýrovali z bolení hlavy, aby ji měl za deset minut domácího vystoupení s Mladou Boleslaví jako střep. Prohra 0:3 odstartovala novou éru pardubického fotbalu.

Pardubice schytaly pořádný debakl v pražském Edenu, kdy obdržely od Slavie Praha sedm branek.Zdroj: FK Pardubice/Ladislav Nussbauer

Trenérské šachy

Po utkání vedení odvolalo dvojici trenérů Jiří Krejčí – Jaroslav Novotný. Přitom první z jmenovaných dostal kopačky po necelých deseti letech na lavičce prvního týmu. Jako záskok na dobu potřebnou byl vybrán kouč béčka Pavel Němeček.

A teď to Pardubice zavřou… Prozatímní trenér Němeček v sobě nezapře obránce

Na starost dostal rozsypaný kolektiv, který se mu ještě více rozsypal. Svoji kariéru v první lize zahájil prohrou ve Zlíně (1:2). Prohlubující krizi neodvrátil ani doma proti Olomouci (0:2) a s týmem se rozloučil bezkrevným výkonem na hřišti ostravského Baníku (0:3). Na jeho místo totiž přišel Radoslav Kováč.

Trenérské rošády se zastavily na jméně Radoslava Kováče, který aktuálně Pardubice vede.Zdroj: Radek Klier

Doba hájení? Nelze

Poslední celek tabulky potřeboval okamžitě výsledky. Při výměně trenérů se s tím tak trochu počítá. V tomto případě, ale mladý, nezkušený, u dna propasti ležící tým tušil, že se škrábání nahoru neobejde bez krve a potu.

V prvních pěti kolech Kováč a spol posbírali jen tři body. Přitom vše se mohlo otočit v lepší už v jeho premiéře. Ne tedy pohárové, kdy Pardubice ostudně vypadly s Velvary. V lize, v pikantním derby Ďolíčku padly s Bohemians (0:1), když v utkání by byl i bod málo. Na další utkání by nový lodivod nejraději zapomněl, protože si dojel se svými svěřenci pro výprask do Teplic (1:5).

Šťastný smolař Kováč: Nesmíme dopustit, aby se nůžky ještě víc rozevřely

První výhru okusil v domácím špílu s Jabloncem, ve kterém Pardubičtí poprvé v sezoně udrželi čisté konto (1:0). Radost vystřídal poměrně naivní výkon na Spartě (2:5). Naopak zděšení vyvolala prohra s Brnem (1:3), kdy pardubické mládí dostalo znovu lekci na téma Využívaní všech šancí…

Pardubice na Letné zanechaly dobrý dojem, i tak obdržely pět branek a odjížděly s prázdnou.Zdroj: Ladislav Nussbauer

Zlom a obrat

Osmnáct let čekal pardubický fotbal až po závěrečném hvizdu předčí ten královéhradecký. Stalo se tak 29. října 2022. Ale ani v jednom z krajským měst východních Čech. V derby dominovaly Pardubice v Mladé Boleslavi. Výhrou 3:1 se přiblížily předposlednímu Zlínu na tři body.

Černého odpověď. Hradec mu dal kopačky, teď mu tam poslal jednu pardubickou

Euforii ztlumil bojácný výkon v Uherském Hradišti a prohra se Slováckem. To nejlepší na konec si schovaly na loučení s Ďolíčkem. Na své konto si v posledním zápase kalendářního roku s vysoce favorizovanou Plzní připsaly první remízu (1:1). A to ještě sahaly po všech bodech.

Pardubičtí fotbalisté se radovali z vítězného derby proti Hradci Králové.Zdroj: Radek Klier

Ty standardky…

Pardubičtí obdrželi nejvíce branek ze všech. Bez jednoho čtyřicet. Mohou lamentovat nad tím, proč někdo vymyslel standardní situace. Vždyť třetinu branek inkasovali právě kvůli nim. Nejvýmluvnějšími se staly dva neuhlídané rohy ve dvou minutách proti Mladé Boleslavi.

Paradoxně taková porce jde na vrub reprezentační obraně. Tedy mládežnické. I když je nutné doplnit fakt, že Icha přišel v průběhu sezony a Kurka hrál celý zápas jen proti Plzni.

Pěstitel Kováč sklízí díky zpevněné obraně v Pardubicích první plody

Na druhé straně také nejméně branek vsítili. Pouhých třináct, což při šestnácti odehraných zápasech nečiní ani gól na utkání. Také proto, že jsou druhým nejhůře střílejícím celkem. Respektive v pokusech na bránu. Přitom paradoxně v otevíracím duelu vyslali na českobudějovické zařízení hned dvanáct ran. S tím také souvisí fakt, že dvě třetiny podzimu chyběl gólový zápis útočníkům.

Hodně se spoléhalo na záložníky Hlavatého s Janoškem, kteří ale na vše nestačili. V závěrečné fázi podzimu už se na bídu nemohl dívat kapitán Černý, který notně přispěl k zisku čtyř bodů.

Pardubičtí fotbalisté proti Mladé Boleslavi doplatili především na standardní situace.Zdroj: Ladislav Nussbauer

Bez lídra i diváků

Jestliže veterán Černý táhne táhne Pardubice za záchranou, tak veterán Jeřábek proseděl více než první polovinu soutěže na tribuně. Do hry ho nepustilo vážné zranění, pro zajímavost, první kariéře. S ním odešla organizace hry, klid na hřišti i nepřeberné zkušenosti.

Jeřábek uvolněné místo barbera nebere: Jedině, že bych vzal kluky pod sekačku

A kapitán v záloze se musel v ochozech Ďolíčku bát. Jeho tým neměl doma divácké zázemí. Tímto způsobem soupeře pod tlak nedostával. Po dvou a půl letech v azylu se vrací na Letní stadion do Pardubic. Pomohou fanoušci udržet FORTUNA:LIGU?

Pardubice se museli celý podzim obejít bez svého kapitána Jana Jeřábka, který laboruje se zraněním.Zdroj: Luboš Jeníček