Kde kdo nad ním mávne rukou… O čem je řeč? MOL Cup, za kterým je schován Český pohár. Pardubičtí fotbalisté v minulých sezonách tuto soutěž lehce chladili, protože dávali přednost lize. V jednom případe jako nováček, ve druhém, když byl jejich tým psychicky v troskách. Do třetice už nechtějí blamáž s „nízkonákladovými lety“ opakovat. Ve středu je čeká pohárový vstup v Mostě- Souši.

Pardubice si po prohře se Slováckem budou chtít spravit chuť proti třetiligovému Mostu. | Foto: David Haan

MOL Cup – 2. kolo:

FK Baník Most-Souš – FK Pardubice

Středa: 17:30, stadion Josefa Masopusta

Sezonu 2020/2021 zahájil prvoligový nováček sympaticky. V prvním kole poháru se FK Pardubice přimotal do cesty divizní Kolín. Přišel náraz v podobě prohry na penalty. Historie se nebude ptát na to, že nehrály všechny pardubické opory. O dva roky později se naopak pardubický tým nacházel pod huňatou dekou. Ve FORTUNA:LIZE šel od prohry k prohře. Na jeho lavičce se měnili trenéři. Až se svým štábem dorazil Radoslav Kováč. Ve své premiéře zajížděl s novými svěřenci do Velvar. Účastník třetí ligy využil jeho experimentů a ve druhém kole nad nasazeným celkem zvítězil 1:0. Rok se s rokem sešel a Pardubice se ve stejné fázi setkávají s Mostem.

"V minulých sezonách jsme v poháru hráli často do plných obran. Soupeři z nižších soutěží jsou na takové duely velmi namotivovaní a předvádí zdravě agresivní a důraznou hru. To nám nevonělo. Tentokrát ale věřím, že to zvládneme. Přidáme k tomu i naši fotbalovost a soupeře bychom měli přehrát," míní pardubický záložník Michal Hlavatý.

Dá se říct, že si oba fotbalové kluby vyměnily role. Baník totiž v letech 2005 – 2008 působil v nejvyšší soutěži, zatímco Pardubice se plácaly v nižších soutěžích. A ještě jednu věc mají současné kluby společnou. Vznikly fúzí. Zatímco v Pardubicích se spojily subjekty více generací (FK Junior – dorost a žáci, MFK – přípravky a Tesla -dospělí) tak na severu Čech došlo ke sloučení klubů Mostecký FK a FK Baník Souš.

Most startuje v České fotbalové lize, což v Pardubicích ví úplně nejlépe. Jejich rezerva už totiž měla v letošní sezoně s tímto městem co do činění. Mladíci uhráli ve vstupním duelu na půdě favorita remízu. V prvním kole MOL Cupu pak zelenočerní vyřadili Neratovice po výhře 1:0.

„V Mostě potřebujeme hlavně zvítězit. Očekávám nepříjemný zápas. Vím, že druhou polovinu minulé sezóny zvládl FK Baník Most-Souš výborně. Musím ale souhlasit s naším trenérem, který nám říkal, že to bude zápas o nás," podotýká pardubický klenot.

Pardubické áčko chytilo první zápas v poháru v období, kdy se mu v lize nedaří. Kromě povinné výhry by si Kováčovi boys rádi zvedli střelecké sebevědomí. Po nulovém vystoupení se Slováckem a před veledůležitým zápasem v Teplicích. Ano, v sobotu znovu zamíří na sever Čech.

„V kabině jsme si se spoluhráči říkali, že moc zápasů, včetně přípravy, jsme nevyhráli. Potřebujeme konečně také nějaké utkání zvládnout vítězně. Také se budeme chtít chytit střelecky. Na druhou stranu do Mostu pojedeme s pokorou, uvědomujeme si, že pohárové zápasy bývají těžké," varuje Hlavatý, který dodává to tradiční pro duely na hřištích outsiderů:

"Důležité bude vstřelit první branku. Kdybychom jako první inkasovali, soupeř by se mohl zatáhnout a těžko by se nám do jeho obrany dostávalo."