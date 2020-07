Běžná věc. Zahájení letní přípravy na sezonu není žádná převratná událost. Pro pardubický fotbal je ale letošní už přípravné období něčím zvláštním. Po dlouhých dvaapadesáti letech se totiž pardubický klub, v tomto případě FK Pardubice, chystá na sezonu v nejvyšší soutěži. Ve Fortuna:LIZE.

JENOM TŘINÁCT DNÍ

Přesně před dvěma týdny pro pardubické fotbalisty skončil soutěžní ročník. Na Žižkově převzali pohár za prvenství ve Fortuna: Národní LIZE a rozprchli se na krátké dovolené. Všichni už jsou ale znovu v plné zbroji.

„V životě už jsem něco natrénoval, ale takhle krátkou pauzu nepamatuji. Přestávka byla třináct dní. Přecházíme plynule z minulého ročníku. Kluci nemohli nic ztratit z kondice, kterou měli na jaře. Přípravné období v létě je na honění nějaké fyzičky krátké. Na kondici se musí pracovat v průběhu sezony,“ ví pardubický trenér Jiří Krejčí.

Vesměs trvá letní přestávka mezi sezonami jeden měsíc a jeden týden.

„Zažil jsem i kratší. Větší minus vidím v tom, že uplynulá sezona byla strašně natažená. Zavinil to dvouměsíční výpadek kvůli koronaviru. Obrovským problémem bude podzim. Tuším, že se hraje až do 21. prosince. Až to se na hráčích podepíše.“

Nejvyšší soutěž zůstala nedohrána. Respektive skupina o záchranu. Stalo se tak kvůli koronaviru. Nový ročník by měl vypuknout za necelý měsíc. Čísla nakažených ale rostou a vypadá to, že se nechtějí zastavit.

„Vývoj sledujeme a jestli by to mělo být jako na jaře, tak říkám na rovinu, že budu otrávený jako hadí zub. Věřím, že se to nedostane do podobného stádia,“ přemítá Krejčí.

DO VŠECH ŘAD

Co tedy navrhuje?

„Když se někde ten virus objeví, tak ať se otestuji nemocní hráči a pak se doléčí. Zbytek mančaftu ať hraje. Termíny jsou tak našlapané, že snad už ani nejde ligu přerušit. Věřím, že to bude odcejpat i za situace, že týmy nebudou kompletní,“ přeje si pardubický lodivod.

Každý nováček vstupuje do vyšší soutěže s elánem, který přebije všechny fyzické i psychické bolístky.

„Samozřejmě, to očekávám. Ale musíme k tomu přidat kvalitu v podobě taktiky a fotbalovosti. Jenom nadšení stačit nebude,“ má jasno Krejčí.

První trénink naznačil, že v Pardubicích je pro první lize hlad. Na trávníku to vypadalo, že mistrovská sezona neskončila, nebo už zahájila.

„Kluci cítí, že tempo v první lize bude jiné. Máme v týmu sice pracovité hráče, ale první trénink neměl být o tak vysokém nasazení. Na druhou stranu se mi to líbilo. Kluci se už jako my všichni v klubu, nemohou dočkat startu nejvyšší soutěže.“

Možná, že hráči chtějí ulehčit trenérům práci. Přeci jenom první utkání je čeká už zítra. Třetí den přípravy.

„Tento týden bereme jako zajížděcí. Mámě v něm dvě přátelská utkání. Chceme je obětovat tomu, abychom se podívali na nové hráče,“ vysvětluje trenér.

Vítězná sestava se nemění. V případě FK Pardubice se dá zažité fotbalové rčení předělat na: vítězný kádr se nemění. Jenže chtě nechtě si vyšší soutěž vyžaduje jeho zkvalitnění. Velký kámen spadl Pardubicím, když se jim podařilo udržet nejlepšího střelce Michala Hlavatého.

„O Míšu jsme hodně stáli. Měl u nás dobrou sezonu. Podle mě nejvyšší šanci zahrát si ligu má v Pardubicích. Chtěli bychom ještě o jednoho hráče posílit ve všech řadách,“ podotýká Jiří Krejčí.

Na prvním tréninku šestadvacet hráčů



Poprvé se před novou sezonou, tentokrát prvoligovou, setkali v kabině hráči pardubického A týmu. Na stadionu Pod Vinicí se nejprve sešli s vedením klubu a poté se vydali společně na trávník. Hlavní slovo v kabině si vzal generální manažer Vít Zavřel. Ten se pak vydal obhlédnout své „ovečky“ v akci. „Původně jsem se chtěl zdržet jen chvíli, ale když jsem viděl s jakým nasazením kluci vlétli na hřiště, musel jsem zůstat až do konce tréninku,“ konstatoval potěšeně Zavřel.



Pardubický tým se objevil na trávníku s triem plzeňských hráčů (Hlavatý, Čihák a Pfeifer se vrací na roční hostování), Ewertonem (připravuje se s týmem po dohodě s Mladou Boleslaví), Slámou a Surzynem (jedná se s Olomoucí o jejich ročním hostování) i Tischlerem, jehož angažmá v klubu ze Slovácka je platné do konce července.



Ke gólmanům se přidal Maxim Hertel z berlínské Herthy a mezi zadáky se objevil Josef Celba, jehož kmenovým klubem je Baník Ostrava. V minulém ročníku nastoupil za ostravský celek k jednomu ligovému utkání, ale jaro strávil na hostování ve Vítkovicích.



Do prvního tréninku se zapojil i navrátilec z karvinského hostování Michal Petráň, který je však v rekonvalescenci po operaci ramen. Vyklusával okolo hrací plochy pod dohledem kondičního trenéra Proroka.



Rovněž letos dávají trenéři Krejčí a Novotný šanci mladíkům z vlastní líhně. První přípravu absolvovali Vojtěch Sychra, Samuel Šimek, Petr Kurka a Tomáš Kubart. Naopak dvojice Pavel Sokol – Lukáš Zukal jde na testy do Chrudimi a Vojtěcha Čmelíka čeká try out v Ústí nad Labem.