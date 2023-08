Znamení tři… Pardubičtí fotbalisté vstřelili třetiligovému Mostu tři góly. A do třetice už nepřipustili ostudu v podobě vypadnutí v počáteční fázi MOL Cupu. Zároveň se tak střelecky naladili před sobotním utkáním nejvyšší soutěže v Teplicích. Na druhou stranu druhý výjezd v jednom týdnu na sever Čech bude několikanásobně náročnější.

Pardubičtí fotbalisté zvládli ošemetné úvodní kolo MOL Cupu, když porazili Most. | Foto: Radek Klier

Zdroj: klub

Utkání na stadionu Josefa Masopusta nabídlo klasický scénář soubojů obra s trpaslíkem. „Lilipután“ se zatáhl a „Gulliver“ do něj bušil.

Traduje se, že odpor outsiderů je nejlepší zlomit rychlou brankou. To se pardubickým fotbalistům nepodařilo, nicméně splnili druhou poučku: hlavně neinkasovat. Pevnou hrát mostecké přehrady zlomil až ve 33. minutě trestný kop, který Helešic zakroutil pod břevno.

„Zápas se vyvíjel přesně, jak jsme čekali. Měli jsme co do činění s agresivním soupeř, která hrál více z bloku. Obecně třetiligové týmy nechtějí od prvoligových moc dostávat góly. Protivníci jsou houževnatí. Pro nás tak bylo důležité, že jsme si pomohli standardkou a skórovali jako první,“ podotýká pardubický asistent David Mikula.

Dlouho to vypadalo na pokračování střeleckého trápení z ligové soutěže. Gól „ze hry“ vstřelili Pardubičtí po dvouzápasovém prvoligovém půstu (Liberec, Slovácko). Osm minut před koncem se prezentoval pohotovou dorážkou Pikul. A z další akce potvrdil vítězství Matoušek. Tři góly by mohly nalít do pardubických žil novou krev.

„Doufáme, že tomu tak bude. Druhý poločas vypadal velmi dobře. Každý vstřelený gól by měl hráčům pomoct. Znovu se prosadil Maty (Matoušek) po své typické akci, tedy náběhu za obranu. Pořád mu říkáme, že je v tom nejsilnější, tak ať se o to neustále snaží,“ říká Mikula.

Průnikovou přihrávku mu ale neadresoval žádný zkušený borec. Kolmici narýsoval teenager Míšek. Neklepe v osmnácti na dveře základní sestavy?

„Víme to o něm. V tréninku vypadá velmi dobře. Pracuje poctivě, víme o jeho herní kvalitě. Je tady složitější situace, co se týče výsledků v lize,“ upozorňuje asistent trenéra Kováče.

Dycky Most... Pardubičtí fotbalisté si vydláždili cestu do třetího kola poháru

Nejenom Míšek měl šanci ukázat, co v něm je. Pardubický trenérský štáb totiž dal několika svým stálicím pro pohárový duel volno. Do Mostu ani neodcestovali Černý se Surzynem. A jen na lavičce hlídal situaci Hlavatý.

„Dá se říct, že jsme kluky šetřili na sobotu. Pája (Černý) měl nějaký tréninkový deficit, a tak ho dohání. Míša Hlavatý odehrál všechno. Michal Surzyn nechyběl v lize ani minutu. Buďa čtyřikrát za sebou chytal, tak jsme chtěli dát prostor Šmíďákovi (Šmíd). Zkrátka jsme potřebovali vidět v akci další hráče. Jsme rádi, že jsme v anglickém týdnu mohli rozložit síly,“ kvituje Mikula.

Jeho svěřenci tak odmítli vyřazení z MOL Cupu, čímž splnili povinnost favorita. Už se nebude nikde psát: Pardubice jsou prvním z prvoligových celků, který vypadl z poháru…

„Důležitý je postup. V podobných utkáních není co získat. Jsem také rád, že jsme uhráli vzadu nulu. A teď se budeme soustředit na sobotní zápas v Teplicích."

Rovněž Teplice narazily na tým z ČFL. A na rozdíl od Pardubic se na postup v Brozanech nadřely. Ano, nastoupily v kombinované sestavě, přesto tři branky v jejich síti by mohly být návodem, jak na ně…