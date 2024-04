Dvě remízy a dvě prohry. Na jaře roku 2024 pardubičtí fotbalisté doma ještě nezvítězili. V neděli dostávají poslední šanci tuto otřesnou bilanci před vlastní publikem změnit. Samozřejmě v základní části. Případná výhra proti Mladé Boleslavi by jim výrazně pomohla k většímu klidu ve skupině o udržení. Východočeský celek také dostává další příležitost otestovat si zvládání standardních situací, které budou v bojích o záchranu stěžejní. Zatím se prezentuje jejich nezvládáním…

Pardubičtí fotbalisté si drží třízápasovou neporazitelnost. Tu by rádi natáhli i v posledním střetnutí základní části FORTUNA:LIGY proti Mladé Boleslavi. | Foto: David Haan

FORTUNA:LIGA - 29. kolo: FK Pardubice (13. místo, 28 bodů, 27:38) – FK Mladá Boleslav (5. místo, 40 bodů, 47:44) Neděle 15:00, CFIG Arena. Vzájemný zápas: 0:1.

Nekončící problém. Pardubice se po celou sezonu potýkají s jedním strašákem, tím jsou standardní situace. Už několikrát se stalo, že Kováčova družina právě kvůli rohovým či přímým kopům přišla o zdárně se vyvíjející zápas.Jinak tomu nebylo ani minule doma proti Českým Budějovicím, kde soupeř dokázal skórovat díky zvládnuté „standardce“.

„Do všech zbývajících zápasů půjdeme odhodlaně, bojovně a hlavně týmově. Nesmíme už konečně dostat branku. Musíme být důslední v každé herní situaci, a to zejména při standardních situacích," uvědomuje si problém pardubický trenér Radoslav Kováč.

Napravit tuhle statistiku si mohou Východočeši již v posledním zápase základní části FORTUNA:LIGY proti Mladé Boleslavi, kterou přivítájí na svém domácím hřišti v neděli od 15. hodin. Do tohoto střetnutí jdou svěřenci trenéra Kováče navíc s třízápasovou sérií bez prohry a rádi by jí natáhli: „Tři zápasy zpátky jsme si řekli, že půjdeme zápas od zápasu. Nedíváme se na soupeře, protože z každého utkání potřebujeme vytěžit co nejvíc.“

Na Radoslava Kováče a jeho svěřence však nečeká jednoduchá práce. Tým z města automobilů pod trenérem Holoubkem ožil a aktuálně mu patří pátá příčka ligové tabulky.

„Uvědomujeme si sílu soupeře, Boleslav hraje o poháry, ale v neděli to bude poslední domácí zápas v základní části, takže nic jiného, než vítězství nebereme. Mladá Boleslav má velmi dobře poskládaný tým. Trenérské trio mají také hodně kvalitní, proto nás čeká těžký zápas. V lize je to tak ale pokaždé. Myslím, že nám bude sedět, že se boleslavští budou snažit hrát fotbal,“ nahlas přemýšlí Kováč.

A co čeká od zápasu stálice v pardubické sestavě Marek Icha?

„Bude to hodně zajímavý zápas. Mladoboleslavští patří mezi týmy, které se prezentují hezkým fotbalem. Myslím si, že si diváci přijdou na své. Bude se na co dívat," doplňuje trenéra svého trenéra.