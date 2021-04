Situace číslo 1? V závěru prvního poločasu chtěl Ewerton ve vlastním vápně odkopnout míč, zezadu k němu přiběhl Matěj Polidar a po kontaktu s Brazilcovou rukou zůstal ležet na zemi. Penaltu proměnil Dávid Hancko.

"Ewerton protihráče neviděl a chtěl odehrát dlouhý míč. Ruce jdou samozřejmě nahoru, nevím, neviděl jsem to do detailu. Bylo to na rozhodčích, nedá se s tím nic dělat," komentoval situaci hned po utkání pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Hlavní rozhodčí Miroslav Zelinka situaci přešel a vrátil se k ní až na upozornění sudích u videa, kde seděli Jana Adámková a Jaroslav Poživil. Když se pak Zelinka podíval na obrazovku, nařídil za neúmyslný úder rukou pokutový kop.

Moment číslo 2? Střídající David Huf posunul míč do pokutového území na Tomáše Čelůstku. Ten už se chystal ke střele, ale stíhal ho Tomáš Wiesner. Čelůstka nezakončil a upadl. Na první dojem jasná situace, sudí Zelinka nařídil pokutový kop pro Pardubice.

Když se u první penalty mohli zlobit Pardubičtí, teď zase nechápali Letenští. Z opakovaných záběrů nebyl zřejmý kontakt obou hráčů. Rozhodčí Zelinka komunikoval před penaltou s kolegy u VARu, ale ke korekci jeho rozhodnutí tentokrát nedošlo. Cadu proměnil a srovnal na 2:2.

Zástupci Sparty se k penaltovým momentům po utkání nevyjadřovali. "Omlouvám se, že trenér Pavel Vrba nebude reagovat na otázky k penaltovým momentům. Klub zváží další postup a pravděpodobně se vyjádří," řekl Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

Zatím tak na Letné neučinili. Další pohled k situacím bude mít Komise rozhodčích, která se na svých zasedáních podobnými momenty zabývá. Den po utkání pouze uvedla, že Miroslav Zelinka a Jana Adámková nebudou delegováni na žádné z víkendových utkání. Více se komise vyjádří až na pravidelném zasedání v úterý.