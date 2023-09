Červená a bílá. To jsou barvy obou fotbalových týmů, které se střetly ve večerním utkání osmého kola. V této kombinaci však mohl nastoupit pouze jeden tým. Pardubice využily práva domácích, a tak Slavia navlékla peprmintové dresy. Jako druhý týmy tabulky splnila roli favorita a z vyprodané CFIG areny si odvezla tři body. Základ pro ně položil proměněnou penaltou Václav Jurečka.

Slavistický kotel vytvořil v CFIG Areně bouřlivou atmosféru. | Video: Tomáš Mach

FORTUNA:LIGA - 8. kolo: FK Pardubice - SK Slavia Praha 0:1 (0:1)

Fakta - branka: 28. Jurečka z penalty. Rozhodčí: Pechanec – Kříž, Váňa. Žluté karty: Surzyn, Helešic, Krobot – Wallem. Diváci: 4620 (vyprodáno). FK Pardubice: Budinský – Surzyn, Kukučka, Ortíz, Tischler – Darmovzal (84. Sychra) – Jak. Matoušek II (59. Mukwelle), Daněk (59. Míšek), Hlavatý, Helešic (68. Pikul) – Černý (46. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč. SK Slavia Praha: Mandous – Douděra (55. Masopust), Ogbu, Holeš, Provod – P. Ševčík (90. Vlček), Oscar – M. Jurásek (55. Schranz), Jurečka, Wallem (68. Zafeiris) – Tijani (68. Chytil). Trenér: Jindřich Trpišovský

Pardubický trenérský štáb vypustil do utkání dvě ze tří nových tváří. Do stoperské dvojice se začlenil Pablo Ortiz a na podhrotového hráče vyběhl Kryštof Daněk.

První šanci, spíše náznak, si vytvořili domácí. Helešic si navedl míč na střed, ale vysoko přestřelil. Favorit se rozjížděl pomalu. Ve 14. minutě Budinský vyrazil dalekonosná pokus a odražený míč Jurečka hlavou mezi tři tyče opuštěné brány nedopravil. Horní částí těla zakončoval také Tijany po Douděrově nabídce. A také mimo. Ve 26. minutě se Provod dostal před Surzyna, který ho podrazil. Jelikož se jednalo o nedovolený zákrok v šestnáctce, rozhodčí musel ukázat na penaltový puntík. Míč si vzal Jurečka a nekompromisně napnul síť. V nastavení první půle ještě Budinský lapil Juráskův pokus, který mířil do středu pardubické svatyně.

Do druhé půle vstoupila daleko živěji. Pomohly ji k tomu také zmatky v obraně soupeře. Chybnou rozehrávku vystihl Wallem, ale Budinský tváří v tvář zachoval pevně nervy a sebral mu gól z kopačky. V 56. minutě se na něj řítil za strany Jurečka a pardubický gólman vytáhl své rukavice „boxerky“. Po hodině si oba aktéři předchozí akce souboj zopakovali. Jurečka po sklepnutí Wallema zakončoval těsně nad. A Jurečka do třetice. Na hlavě mu přistál přesný centr od Dorleye, ale pálil nad. Pardubický „čapák“ se vytáhl i proti Povodově střílené přihrávce, do které vletěl nohama. V 86. minutě se dostaly Pardubice k sérii rohů. Po jednom z nich třetí z domácích posil, Mukwelle, svou hlavičkou vystrašil Mandouse. Další možnost už papírový favorit soupeři nedovolil a odvezl si do Evdenu všechny body.