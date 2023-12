Zima už pořádně zaklepala na dveře. O tom se přesvědčili pardubičtí fotbalisté už v minulém kole v Jablonci. Vyhlídky na zítřejší zápas se Spartou taktéž nejsou pro fotbal nejlepší. Zatím to totiž vypadá, že si hráči obují sněhule namísto kopaček… Utkání lídra tabulky, který si připsal v týdnu cenný skalp proti Betisu, s Pardubicemi začíná již zítra v neděli od 15. hodin.

Pardubičtí fotbalisté v posledním utkání se Spartou šli dokonce do vedení, ale na Letné nakonec dostali pět branek a prohráli. | Foto: David Haan

Jestli je ve FORTUNA:LIZE nějaký tým, který Pardubicím opravdu nesvědčí, tak to je Sparta Praha. Pro zajímavost, Východočeši uhráli bod se současným lídrem tabulky naposledy v dubnu roku 2021. V této sezoně narazili svěřenci Radoslava Kováče na Priskeho družinuv srpnu. „Rudí“ v tomto střetnutí vyhráli doma 5:2. Je nutné ale říct, že Pardubice šly do vedení a soupeře pořádně zaskočily.

FORTUNA:LIGA, 17. kolo: FK Pardubice (14. místo, 13 bodů) vs. AC Sparta Praha (1. místo, 41 bodů) Zítra 15.00, CFIG aréna

„Nám se na Spartě povedl začátek, když jsme šli do vedení. Pak nás ale srazilo to, že dostáváme hloupé góly. Když je pak pustíte do dvoubrankového vedení, tak je to těžký,“ vzpomíná na první letošní vzájemné střetnutí obránce Denis Halinský.

Oproti utkání na Letné se budou Východočeši tentokrát moci spolehnout na svoje fanoušky.

„Moc na to spoléháme. Fanoušci jsou naším dvanáctým hráčem a věřím, že nám pomohou. S nimi v zádech můžeme Spartu překvapit. Bude plný dům a mohou se těšit na krásný zápas,“ věří pardubický fotbalista před nedělním střetnutím.

Pět let bez fotbalu! Exemplární postih za skandální bitku ve Zdechovicích

Pardubice v posledních třech utkáních nepoznaly chuť vítězství ani remízy. To by rády změnily. O motivaci je tak postaráno dvojnásob.

„My musíme být na každý zápas stoprocentně motivovaní. Je ale pravda, že na Spartu se chce každý vytáhnout. Jdeme se porvat s každým o body a věřím, že je můžeme překvapit,“ neskrývá bojovnou náladu Halinský, který si moc dobře uvědomuje situaci Východočechů po posledních kolech.

„Musíme do konce zimy sbírat body, aby se nám při pauze lépe dýchalo. Uvědomujeme si, že na nás je tlaka hodně o tom mluvíme.“

A kde vidí Denis Halinský příčiny špatných výsledků?

„Dělá nám problém vstřelit více branek. Jsme málo důrazní v obou vápnech. Snad jsme si to ale vyjasnili. Moc dobře víme, o co hrajeme.Už to není sranda a proti Spartě máme ideální šanci, jak to napravit,“ dodává pardubický střední obránce.

Zdroj: Youtube