Názorný příklad, jak se nedá spoléhat na výsledek 0:0. Protože stačí, aby někomu ulétla životní střela jako Jánošovi, a je vymalováno. Přitom Pardubice měly v „derby“ Ďolíčku vyhrát. Stejně jako České Budějovice, stejně jako Zlín, stejně jako Ostrava byli Klokani k poražení.

„Na koncovce musíme pracovat. Co se ale zlepšilo, tak byl počet hráčů ve vápně. Při našich akcích se tam objevovali klidně tři čtyři hráči a ne jeden,“ nachází na dvojnásobně nulovém utkání pozitiva trenér Radoslav Kováč. Pardubice zlepšily výkon, ale na body to nestačilo.Zdroj: Radek Klier

Nový kouč změnil taktiku mužstva. Jeho tým byl oproti předchozím zápasům daleko výbušnější a aktivnější .

„Chtěl jsem držet Pavla Černého neustále na ose. Aby nelítal někam do rohu. Pro nás je to stěžejní hráč ve vápně. Dalším naším záměrem bylo to, aby se do šestnáctky tlačily obě desítky a halvbek to zavíral ze druhé strany. Plus odražené balony hlídaly obě šestky a jedna z nich šla klidně dovnitř,“ poodhaluje své plány Kováč.

Nejlepším mužem z pardubické sestavy byl benjamínek Vojtěch Sychra.

„Potřebujeme rychlost nahoru. Vojta dostal za úkol rozbíhat to za obranou. Jedná se o dynamického hráče. V utkání připravil několik šancí a poslal před bránu několik nebezpečných šancí a centrů. Dnešní fotbal je o nábězích za obranu a trhání té obrany,“ na to se zaměříme.

Jánoš odmítl hrát roli Jánošíka a trenér Kováč si premiéru za rámeček nedá

Částečně dobrá zpráva. Na rozdíl od předchozích pěti zápasů Pardubice inkasovaly pouze jednou.

„Měli jsme velmi dobrou organizaci hry. Všichni tři naši stopeři odehráli velmi dobrý zápas. Stejně jako ostatní kluci mě nezklamali,“ podotýká bývalý reprezentant.

Dominik Kostka si vypracoval největší šanci týmu, ale jeho hlavu brankář hostí vyrazil.Zdroj: Radek KlierPardubický tým začíná dostávat novou tvář. Chybí mu ale jedna ze starých. A to doslova. Jan Jeřábek totiž vnáší do hry klid a přehled. Bohužel pro nového stratéga na lavičce je stále zraněný.

„Nemá si cenu nic nelhávat. Honza je velezkušený hráč, který umí držet prostor, nebojí se pod tlakem rozehrát a bere si důležité míče. Hlavně v úvodu bylo vidět, že kluci měli až moc velký ostych, což se projevilo při rozehrávce. Pak se zvedli. Každopádně Honza nám chybí v obou vápnech, hlavně pak v obranném boxu. Vždy ví, kde má být a spoustu věcí vyřeší,“ lituje neúčasti kapitána Kováč.

V nejlepší možný moment pro něj přichází reprezentační přestávka. Hráče může lépe poznat a hlavně jim vštípit své požadavky.

„Někteří hráči nám odjíždí na reprezentační srazy. V pauze budeme klukům zvedat sebevědomí. Kluci fotbal hrát umí. O velkém potenciálu týmu jsme se přesvědčili hned na prvním tréninku. Talentovaní hráči Plzně a ze Slavie, k tomu nadějní domácí kluci. Všichni mají před sebou slibnou budoucnost. My jsme ale v přítomnosti, a body potřebujeme hned. Takže nějaké dva týdny budeme tvrdě pracovat s vírou, že se to v dobré obrátí,“ nehodlá Kováč ztrácet optimismus.

Po reprezentačním oknu čeká jeho „ovečky“ další veledůležitý zápas. V Teplicích.

Glosa Zdeňka Zamastila: Oko lze přimhouřit, ale obě nejde zavřít…

Kritika, kam se podíváš… Na hlavu pardubických fotbalistů se snáší jedno nelichotivé slovo za druhým. Od žurnalistů nevyjímaje. Až za to schytávají věty typu: Nevím, jestli ještě chci číst takové články od regionálního novináře… Ani místní novinář však nemůže nadržovat týmu, jako podplacený rozhodčí. Určitě by neměl být zarytý příznivec klubu, ale nějaký nacionalismus projevit může. Přeci jenom má ke svým respondentům na okresní či krajské úrovni nejblíž. Ne však donekonečna. Jedno oko lze přimhouřit lze, ovšem obě zavřít nejdou…