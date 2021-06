Deník představuje fotbalisty, kteří v ročníku 2020/2021 zasáhli v dresu FK Pardubice do hry. A podle školní stupnice (1 je nejlepší, 5 nejhorší) je taky s přihlédnutím k výkonům ve druhé části sezony ohodnotil. Statistiky jsou za celou sezonu.

Brankáři

MAREK BOHÁČ 1-

(22 zápasů, 1918 minut, 7 zápasů s nulou)

V zimě nebyl daleko od přesunu do Slavie, ale nakonec prodloužil smlouvu v Pardubicích. Spolehlivé výkony podával 22 zápasů v řadě, pak se v Opavě zranil. V letní přípravě už by měl zase trénovat s týmem.

JIŘÍ LETÁČEK 2

(12 zápasů, 1052 minut, 4 zápasy s nulou)

Dlouho čekal na šanci, která přišla nečekaně v průběhu utkání. Odchovanec Pardubic navázal na zápasy, které stihl už ve druhé lize. Čtyřikrát udržel čisté konto, v průměru inkasoval gól na zápas.

Obránci

MARTIN TOML 1

(34 zápasů, 3060 minut, 2 vstřelené góly)

Železný muž pardubické sestavy i celé ligy. Během prvoligového ročníku nevynechal ani minutu, klubovým statistikám kraloval v kolonce získané míče (296). Ani on nebyl bezchybný, ale celkový dojem zní: spolehlivý. A přidal i gól, když zakončoval na zadní tyči v Brně.

TOMÁŠ ČELŮSTKA 1-

(28 zápasů, 2404 minut, 1 gól)

V roce 2021 toho odehrál podstatně více, pozice na levém kraji obrany byla jeho. Vstřelil svůj první ligový gól a hlavně zapsal čtyři gólové asistence.

MARTIN ŠEJVL 2-

(25 zápasů, 1936 minut)

Příliš mu nepomohlo brzké vyloučení v Plzni nebo prohry na Slavii a v Liberci. Své místo ztratil, ale do sestavy se v květnu zase vrátil.

MICHAL SURZYN 2

(25 zápasů, 1894 minut, 3 góly)

Podzimní kometu v průběhu tohoto roku přibrzdila nemoc, po návratu už stihl jen jeden celý zápas. V zimě na něj sice Pardubice uplatnily opci, ale nyní by měl znovu změnit dres. V kádru ho chce mít Jablonec.

FILIP ČIHÁK 1-

(19 zápasů, 1399 minut, 1 gól)

V únoru, kdy začal nastupovat v základní sestavě, se stál původně plzeňský obránce hráčem Pardubic. Trenéři ho využívali jako jednoho ze stoperů, umí vzdušné souboje, v této sezoně se rozhodně posunul.

JAN PROSEK 3

(17 zápasů, 1323 minut)

Po zimní pauze přidal jen 8 startů, v této sezoně byl dvakrát vyloučen. Řadu posledních zápasů už sledoval jen jako připravený náhradník.

JIŘÍ SLÁMA 3

(25 zápasů, 486 minut)

Varianta na více pozic do rozjetého zápasu, v základní sestavě byl během sezony jen jednou. V posledním duelu s Jabloncem mohl vyrovnat, ale branku minul.

Záložníci

EMIL TISCHLER 1-

(30 zápasů, 2547 minut, 5 gólů)

S elegantním záložníkem pracují v Pardubicích už delší dobu. Není divu, že v zimě byla uplatněna opce a Tischler se stal kmenovým hráčem Pardubic. V lize se ukázal už na podzim. Povedené zápasy přidal i nyní, ale skóroval už jen jednou.

TOMÁŠ SOLIL 1

(29 zápasů, 2373 minut)

Poklad z klubové líhně je důležitou součástí pardubické hry. Jednadvacetiletý záložník pracuje na velkém prostoru, hodně toho naběhá. Gól sice nedal, ale na několika z branek měl podíl. Třikrát asistoval.

JAN JEŘÁBEK 1-

(27 zápasů, 2059 minut, 2 góly)

Od poloviny dubna zase pravidelně v základní sestavě. Klubová legenda už má na kontě i prvoligové góly. Jeřábek se trefil proti Baníku a taky ukázkovým lobem do sítě Sparty. Nejvyšší číslo v týmu drží u vyhraných obranných soubojů.

CADU 1

(28 zápasů, 1883 minut, 7 gólů)

Na jaře rostly jeho výkony a stejně tak i jeho sebevědomí. V duelu se Spartou se Brazilec přihlásil o penaltu, kterou s přehledem proměnil. Dal sedm gólů, z toho čtyři z pokutových kopů. Hrál většinou na pravém kraji obrany. Skvělá práce!

MICHAL HLAVATÝ 2

(23 zápasů, 1879 minut, 1 gól)

Neprožil jednoduchou sezonu, nakonec chyběl i v české nominaci na malé Euro, k tomu několikrát stál ze zdravotních důvodů. Jinak i v lize předvedl své kvality, což zaregistroval i nový trenér Plzně Michal Bílek.

EWERTON 1-

(28 zápasů, 1551 minut, 3 góly)

Dával o sobě vědět víc a víc. Především v dubnu, během kterého třikrát skóroval. Proti Slovácku vstřelil jeden z nejhezčích gólů celé sezony. Umí jeden na jednoho, ale zlepšuje se i po defenzivní stránce. Jenže patří Mladé Boleslavi, která s ním může mít své plány.

DOMINIK KOSTKA 2

(18 zápasů, 1277 minut, 1 gól)

Na podzim nastupoval krátce v rezervě Slovácka, v zimě potom uspěl na zkoušce v Pardubicích. Důrazný záložník překvapil tím, kolik toho odehrál. A dal taky gól. Samozřejmě proti Slovácku.

LUKÁŠ PFEIFER 3

(22 zápasů, 834 minut, 1 gól)

I na jaře přidal další ligové starty. Většinou jako střídající hráč, ale výraznější příspěvek od něj scházel.

Útočníci

PAVEL ČERNÝ 1-

(30 zápasů, 1697 minut, 2 góly)

Pro trenéry volba číslo jedna na post útočníka. Někdy je obdivuhodné, co všechno dokáže zkušený hráč ustát. K tomu se zapojuje do souhry a taky vstřelil dva góly.

DAVID HUF 1

(30 zápasů, 1210 minut, 9 gólů)

První sezona mezi elitou a devět vstřelených gólů. Skvělá bilance útočníka, který osm z nich vsítil jako střídající hráč. V nominaci na ME hráčů do 21 let přesto zůstal jen mezi náhradníky.

MICHAL PETRÁŇ 3

(14 zápasů, 324 minut, 1 gól)

O jaru se v jeho případě nedá moc mluvit. Stihl jen tři starty, pak velkou část sezony promarodil.

Další hráči: Matěj Vít a Štěpán Hrnčíř (90 minut), Sanghyeok Lee (82 minut), Samuel Šimek (63 minut), Pieter Langedijk (44 minut), Petr Kurka (11 minut), Lukáš Hušek (8 minut), Vojtěch Sychra (4 minuty) – nehodnoceni, odehráli malý počet minut.