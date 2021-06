Drama do posledního kola? O mistrovi je v nejvyšší fotbalové soutěži už dlouho jasno, pohárové i sestupové pozice jsou taky rozebrány. Je tu jen jedna výjimka. Pátá pozice, která je vstupenkou do předkola nově vzniklé Konferenční ligy.

Jedna pozice, tři uchazeči. Ano, i sedmý nováček z Pardubic má stále teoretickou šanci. „Jsme ve hře, to platí. Neřešíme ovšem, že hrajeme o poháry, ale to, že jdeme porazit Jablonec. Jako v celé sezoně jsme si nestavěli žádné vzdušné zámky, ale šli jsme zápas od zápasu,“ říká Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Východočeši zakončí úspěšnou sezonu domácím duelem proti Jablonci. Poslední kolo FORTUNA:LIGY se hraje v sobotu od 17 hodin.

„Na poslední zápas se těším i z toho důvodu, že je zase uvolněna o něco větší kapacita pro diváky. Proto jsem rád, že jde o domácí zápas v Ďolíčku. Zároveň mě těší, že hrajeme proti Jablonci. Je to opravdu kvalitní tým, stejně jako my se snaží hrát kombinační fotbal,“ dodal Zavřel.

Jablonec už zůstane třetí a zahraje si v příští sezoně Evropskou ligu. Na zmiňované páté pozici je Plzeň, která hraje v Opavě. Tři body za Západočechy jsou potom týmy Liberce (hraje proti Olomouci) a právě Pardubic.

Východočeši se tak stále mohou ještě posunout na vyšší pozici. „Můžeme se dostat na 55 bodů, což by byl na nováčka skvělý počin. Můžeme se třeba ještě o jednu příčku posunout. To je velká motivace. Podcenění nebo přemýšlení o dovolené od kteréhokoliv hráče nepřichází v úvahu. Jdeme do zápasu na sto procent a chceme vyhrát,“ uvedl pardubický obránce Tomáš Čelůstka.