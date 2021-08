Východočeši nastoupili v kombinované sestavě bez několika opor, šanci dostali hráči z celého širšího kádru. A rozhodl devatenáctiletý záložník Vojtěch Sychra, jenž má na kontě zatím jen jeden prvoligový start.

„Myslím, že to byla životní trefa. Jsem rád, že to vyšlo zrovna nyní, když rozhodl jediný gól. Byl tam odražený míč z vápna, který jsem si převzal na pravou a obstřelil jsem to na zadní tyč,“ uvedl po utkání Sychra.

Do hry přišel v 74. minutě, kdy byl stav stále 0:0. A odehrál tak ještě následné prodloužení. „Měl jsem to oživit a hlavně rozhodnout,“ usmíval se.

Před rokem byl u pohárového výbuchu Pardubic v Kolíně, nyní už se mohl radovat z postupu do dalšího kola. Pardubičtí měli od začátku herní převahu, ale nedokázali se dlouho střelecky prosadit. "Měli jsme velice dobrý začátek a hodně gólových příležitostí. Druhý poločas už byl vyrovnanější, soupeř cítil dobrý výsledek, ale zvládli jsme to," poznamenal záložník FK Pardubice.

„Takové jsou pohárové zápasy. Pokud se šance v úvodu nepromění, tak je to pak utrápené. Na gól jsme čekali opravdu dlouho,“ dodal Sychra, jenž v této sezoně už dvakrát skóroval za rezervu v České fotbalové lize.

O víkendu tým Pardubic čeká zápas 6. kola FORTUNA:LIGY. Hraje se zítra od 16 hodin na stadionu Slovácka.