Po dlouhé době zase alespoň s potleskem z hlavní tribuny. Na fotbalové stadiony se vrátili za dodržení opatření a v omezeném počtu alespoň diváci z řad majitelů permanentních vstupenek.

Fanoušci po vládních covid opatřeních mohli v omezeném počtu poprvé vyrazit na fotbalové utkání Fortuna ligy mezi FK Pardubice a MFK Karviná na Městském stadionu Ďolíček v Praze. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Pokud se prohrává a diváci povzbuzují, tak to vlije hráčům novou sílu do žil,“ pochvaloval si trenér Pardubic Jaroslav Novotný. "Kéž by se vrátili diváci na stadiony ve větším počtu, aby fotbal byl záživnější," dodal.