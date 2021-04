„Pral jsem se na Slovácku půl roku o šanci, kterou jsem nedostal. Teď jsem mohl skromně ukázat, že jsem na to třeba měl. To je krásná odpověď,“ řekl záložník Kostka po utkání.

V utkání jste prohrávali, ale ještě do přestávky stav otočili. Zaskočili jste soupeře?

Přišla sice brzy inkasovaná branka, ale my jsme se s tím poprali. Pořád jsme chtěli předvádět naši hru. Ewerton trefil neuvěřitelný trestňák, klobouk dolů. To nás dostalo hrozně na koně, takových těžších momentů už jsme měli víc. Čelda (Tomáš Čelůstka) se pak, i když se štěstím, postaral o druhou branku. Už jsem tušil, že zápas dotáhneme do vítězného konce. Slovácko z nás muselo být překvapené, nepustili jsme je k jejich hře.

Ukazuje se v těchto chvílích charakter pardubické kabiny?

Určitě, to nebylo jen v tomto utkání. Hráli jsme asi čtyři zápasy bez vyloučeného hráče, i tak jsme dokázali hrát vyrovnané duely. Třeba v Plzni, kterou jsme potrápili. Charakter týmu, i když mladého, je skvělý. Všichni makají, pracujeme v těchto situacích skvěle, v tom je naše síla.

Jaké pocity jste prožíval po vstřelení prvního ligového gólu?

Ještě mám takové smíšené pocity, protože na gól jsem čekal delší dobu. Měl jsem příležitosti, které jsem spálil. Tahle branka je možná ještě cennější. Pral jsem se na Slovácku půl roku o šanci, kterou jsem nedostal. Teď jsem soupeři mohl skromně ukázat, že jsem na to třeba měl. To je ode mě krásná odpověď.

Do zápasu jste šel tedy s větší motivací?

Rozhodně, už od pondělí jsem se na to připravoval. O přestávce mi říkal i trenér, že jsem takový přemotivovaný. Měl asi pravdu, chtěl jsem do zápasu dát všechno. První poločas z mé strany nebyl tak dobrý, ale aspoň do defenzívy jsem si odehrál to svoje. Chtěl jsem vstřelit branku, ale nebyl to první zápas, do kterého jsem s takto nastavenou hlavou šel. Podařilo se to, jsem moc šťastný.

Jak míč nakonec prošel do sítě?

Míč se odrazil, což jsem trochu předvídal. První myšlenku jsem měl takovou, abych střílel na zadní tyč. Byl jsem ovšem zatavený a na tomto terénu jsem si netroufl. Chtěl jsem to dát po zemi na přední, ale trochu mi to sjelo. Co mám informace, tak to snad projelo dvěma houskami (usmívá se). I takový gól se počítá. Je mi celkem jedno, jestli jsem trefil šibenici, nebo jsem to propálil se zavřenýma očima. Hlavní je, že jsem gól dal a pomohl týmu k vítězství. Pomohlo nám to dohrát zápas v klidu.