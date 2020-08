Na stadionu Ďolíček, domovském stánku Bohemians, vládla pozitivní atmosféra. Tentokrát ji neměl na svědomí zelenobílý tým. Legendární stadion si poprvé vypůjčily Pardubice, které zde budou mít azyl pro domácí zápasy ve FORTUNA:LIZE. Na první fotbalovou ligu do hlavního města? Úvodní test dopadl kladně. Pro hráče FK Pardubice i jejich příznivce.

Pardubice ve druhém kole zdolaly Teplice 2:1, na stadionu byla ohlášena návštěva 1167 diváků. O čem se po utkání mluvilo?

1. PARDUBICKÁ VÝHRA

Vítězství po více než půlstoletí. Pardubický fotbal se po dlouhé odmlce mezi elitou opět dočkal. „Věděli jsme, že když se Teplicím vyrovnáme ve fyzickém nasazení a pak přidáme naši fotbalovost, tak můžeme hrát doma jako obvykle,“ uvedl záložník Emil Tischler. Právě on vstřelil na konci prvního poločasu úvodní branku.

Pardubicím stále chyběl zraněný špílmachr Michal Hlavatý, jen na tribuně seděl i Brazilec Ewerton. I tak toho Teplicím příliš nedovolily. A tentokrát se prosadily i v zakončení.

V 63. minutě se ještě trefil Michal Surzyn. „Krásně jsme přenesli hru do volného prostoru, Surzyn zasprintoval a prostřelil gólmana Teplic. Závěr jsme si pohlídali a zkušeně duel dohráli,“ uvedl trenér Jaroslav Novotný.

2. DRUHÝ POLOČAS

Komplikace ovšem mohla přijít po přestávce, brzy totiž bylo vyrovnáno. „Chtěli jsme být stále aktivní, to se poměrně dařilo. Až na úvod, kdy jsme na levé straně nechali volného hráče, Martin Toml si míč nešťastně srazil do branky,“ popisoval Novotný.

Jenže pardubický tým to tolik nepoznamenalo. „Na vyrovnání musíme najít odpověď. Máme charakterově silné mužstvo, což je důvod, že jsme pak ještě přidali, vstřelili druhý gól a vyhráli,“ prohlásil Tischler.

3. ATMOSFÉRA

Už hodinu před utkáním se v ulicích kolem vršovického stadionu začaly potkávat známé tváře. Řada pardubických fanoušků si premiéru v Ďolíčku nenechala ujít. Příznivci obsadili místa na hlavní tribuně, hlasitou podporu přichystal kotel za brankou. Tam se objevil i nápis „Děkujeme za Ďolíček.“

„Atmosféra byla vynikající. Naši fanoušci byli slyšet, což bylo pro hráče jen přínosem. Jen škoda, že se nacházíme v období covidu, nemohlo tak přijít více diváků,“ řekl trenér Novotný. Tým po utkání vyprovázel potlesk z tribun.

I v Praze museli fotbalisté podporu svých diváků cítit. „Myslím, že domácí prostředí stejně dělají právě fanoušci. Výborně nás podpořili,“ dodal záložník Tischler.

V sobotu 12. září následuje další výzva. Pardubice v Ďolíčku přivítají pražskou Slavii.

Tischler: Musel jsem zakončit s chladnou hlavou



Střelecký účet Pardubic v prvoligové sezoně otevřel záložník Emil Tischler. A pomohl tak k výhře pardubických fotbalistů nad Teplicemi 2:1.



„V Jablonci jsem zakončení uspěchal, teď jsem si počkal na gólmana. Dopadlo to, jak jsem si přál,“ uvedl Tischler ke gólové akci.



„Na straně odvedli skvělou práci Cadu a Solil, který mi to výborně nahrál. Už jsem musel jen s chladnou hlavou zakončit,“ doplnil.



Premiéra v Ďolíčku byla vítězná. „Vidíme, že můžeme vyhrávat zápasy a v závěru to uhrát. Fanoušci nám celou dobu pomáhali, výborně nás podpořili,“ poznamenal Tischler.