/ROZHOVOR/ Stará kolena. Fotbalistovi, kterému je osmatřicet let a stále hraje ligu, nemůže toto slovní spojení snad ani vadit… Pardubický kapitán Pavel Černý, který pomohl svému týmu šesti góly k odvrácení přímého sestupu, pocítí právě na ta stará kolena, jak (ne)chutná baráž. Přitom s kopačkami na nohou už něco odehrál. Zažil sestup z české ligy i nejvyšší soutěže v Kazachstánu. Pamatuje i postupy do první ligy. V letošní sezoně už ale nemůže jeho samotného ani celý FK Pardubice nic rozhodit. Vždyť prakticky každý zápas byl a je pro ně životně důležitý. Takže ani do dvojutkání s Příbramí nejde s obavami.

FORTUNA:LIGA – baráž: 1. zápas

FK Viagem Příbram (3. místo ve F:NL) – FK Pardubice (14. místo ve F:L)

Čtvrtek 17:30, stadion Na Litavce

Pardubičtí fotbalisté budou hájit privilegium prvoligovým celků. V konfrontaci s protivníky ze druhé nejvyšší soutěže ještě ani jednou od zavedení baráže nepropadly. Také před tou letošní se hovoří o tom, že ten výkonnostní rozdíl je velký, a že se nemusejí bát.

„Musím se přiznat, že jsem nic takového neslyšel. Všichni spíše říkají, že s tím co předvádíte, byste neměli mít problémy,“ říká Pavel Černý v rozhovoru pro Deník.

Zažil jste důležitější zápas ve své kariéře než je baráž o udržení v nejvyšší soutěži?

Už mám za sebou několik zápasů, kdy se hrálo o všechno. Ať už o postup nebo o sestup. Třeba, že jsme se dokázali posledním utkáním udržet či se posunout o soutěž výše. Takže v tu chvíli se rovněž jednalo o nejdůležitější zápasy. Budou to pro mě další dva z mnoha.

Nicméně baráž je specifická, protože se hraje pohárovým způsobem. Vyzkoušel jste si nějaké podobné dvojutkání, ať už v tuzemsku nebo Kazachstánu?

Ne, ne. Je to poprvé, co zažiji konfrontaci na dva zápasy. Navíc, když jde o tolik.

Jdeme si za svým

Pardubice se střetnou s Příbramí. Vyhovuje vám tento soupeř, nebo jste si spíše přáli Vyškov?

My jsme se na to neohlíželi. Pokud chceme hrát první ligu, musíme porazit jakéhokoliv druholigového soupeře.

Přesto, nepřijde vám Výškov ambicióznější než Příbram?

Ve Vyškově to vyhlašují. Nicméně si myslím, že Příbram rozhodně není špatným týmem. Jsem přesvědčen o tom, že když už se dostali do baráže, tak mají také velkou touhu postoupit. Rozhodně nic nevypustí. My se ale musíme soustředit jen sami na sebe a pokračovat ve výkonech, které nyní předvádíme. To bude klíč k tomu, abychom je porazili.

Jak byste charakterizoval vašeho soupeře, herně i kvalitou kádru?

Každopádně jsou nebezpeční směrem dopředu. Ve svém kádru mají střelce Wágnera, který dal ve druhé lize sedmnáct branek. Je to jejich největší zbraň a naši obránci se na něj musí připravit, podobně jako na Řezníčka z Brna. On je podobný typ. Doufám, že se to klukům podaří odbránit jako v Brně.

Sledoval jste druhou ligu a co jste říkal na vystoupení Příbrami?

Upřímně řečeno, za poslední půlrok jsem viděl ze druhé ligy dva poločasy. I v televizi je vidět zřetelný rozdíl mezi první a druhou ligou. My to musíme potvrdit na hřišti.

Příbram je vaším poměrně častým soupeřem. V letní přípravě jste zvítězili 2:1 a v zimní jste lídra tabulky druhé ligy přejeli 3:0. Dá se z těchto zápasů vycházet?

Nedá. Příprava je úplně něco jiného. V ní si každý dovolí více než v mistrovském zápase. V podstatě o nic nejde, za to teď o strašně hodně. Doufám, že by Příbrami mohla trochu svazovat nohy nervozita,

Dvakrát jste ji porazili i v nováčkovské sezoně, kdy Příbram spadla. Asi nechcete připustit, aby se role vyměnily?

Rozhodně si nehodláme s nikým měnit role. My si půjdeme za svým.

Jak se vám osobně hraje na stadionu Na Litavce?

Něco jsem tam odehrál s Hradcem i Pardubicemi. Nebylo to vždy úplně špatné. Nějaké body jsem odtamud se svými týmy odvezl. A to bude úkol i pro čtvrtek.

Žádné obavy nemáme

Na baráž jste se naladili výhrou na Baníku. Byla důležitá proto, abyste vstoupili do baráže se dvěma vítězstvími v zádech?

Pro nás to bylo hlavně důležité v jedné věci. Ukázali jsme si, že to, co nám vtloukají trenéři do hlav, platí na ligu. Před koncem soutěže jsme si zase o něco zvedli sebevědomí. Na druhou stranu nesmí toho být moc, protože by to mohlo být škodlivé.

Vy osobně jste odpočíval, bylo to vaše rozhodnutí nebo trenérů?

Trenéři za mnou přišli, že dostanu na neděli individuální plán. V útoku chtěli dát šanci dalším klukům.

Stálo v individuálním plánu, že se můžete na zápas alespoň dívat v televizi? Jak jste viděl výkon svých kolegů?

(směje se) Jo, to jsem mohl. Dopoledne jsme si odběhal, co jsem měl a odpoledne jsem sledoval zápas v televizi. Na to jak jsme do utkání špatně vstoupili, jsme ho zvládli s přehledem. Baník asi ukolébalo, že rychle vedl. Pak si patrně myslel, že to půjde samo. My jsme převzali otěže zápasu a nějakých sedmdesát minut na hřišti jsme dominovali.

Cítíte po skupině o záchranu vzrůstající formu týmu?

Bylo to vidět, když hrajeme se všemi soupeři mimo top tři. S každým jsme mohli hrát vyrovnaně. V posledních zápasech se nám dařilo týmy kolem nás porazit. To je důležité. Jako máme momentální formu, ale ukáže až samotný dvojzápas s Příbramí.

Váš tým hraje o všechno prakticky celé jaro. Může to být v baráži výhoda?

My jsme se hlavně potřebovali dostat do té baráže. Je pravda, že už máme za sebou spoustu důležitých zápasů, a to by pro nás mělo být jen dobře.

Jdete do utkání jako favorit, který hýří sebevědomím, či je nervózní a s obavami o udržení soutěže?

Vůbec žádné obavy nemáme. Jdeme hrát to naše a v tom případě bychom měli uspět.

Cítíte se pod tlakem, protože zatímco vy musíte, tak Příbram může?

To je klišé. Příbram musí také. Určitě nechce hrát zase jen druhou ligu. Oba dva týmy musí, bych řekl.

Je lepší začínat venku, nebo byste raději hrál první zápas doma?

Osobně jsem strašně rád, že začínáme venku. Potom to, tedy věřím tomu, můžeme v klidu dohrát doma. Sice už se nepočítají vstřelené branky na půdě soupeře jak dřív, ale rozhodně, i kdyby se něco stalo, je lepší honit výsledek doma než venku.

Jak je těžké odrážet věty typu: To máte v pohodě, v baráži ještě žádný prvoligový tým nepropadl?

Musím se přiznat, že jsem nic takového neslyšel. Všichni spíše říkají, že s tím, co předvádíte, byste neměli mít problémy.

Jako technické mužstvo budete muset asi zapomenout na kreativní fotbal. Čeká vás boj, boj a zase boj. Budete nějak měnit taktiku oproti první lize?

Bude to o nás. My budeme chtít hrát ten svůj fotbal. Nehodláme nic měnit. Proč bychom měnili něco, co funguje…