O víkendu ještě nastoupil za rezervu Sigmy Olomouc, v úterý dopoledne už trénoval v Pardubicích. Útočník Mojmír Chytil se stal pro zbytek tohoto roku hráčem Pardubic. "Chtěli jsme ještě sehnat posilu do útoku, o víkendu jsme si v Olomouci potvrdili půlroční hostování," uvedl Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Na začátku týdne pak následoval hráčův přesun na východ Čech. "Bylo to trochu hektické. Po jedenácté hodině jsem se dozvěděl, že mám svolení od Sigmy a mohu tady začít trénovat. Přijel jsem večer na ubytovnu, kde mi Jirka Sláma se vším pomohl. Vyspal jsem se a šel na trénink," popisoval Chytil.

Fotbalový útočník Mojmír Chytil, vpravo sportovní manažer FK Pardubice Martin ShejbalZdroj: FK Pardubice

Útočník z Olomouce se poprvé v nejvyšší soutěži objevil během sezony 2018/2019. Nyní má na kontě 53 prvoligových startů, v nichž vstřelil 5 gólů. Na začátku tohoto ročníku za olomoucký A-tým při velké konkurenci útočníků nehrál. "Za trenéra Látala nastupoval často v základní sestavě. Musí si tady zvyknout na nové spoluhráče a náš styl fotbalu, ale věřím, že brzy pomůže," poznamenal Zavřel.

Chytil s fotbalem začínal v Prostějově, ve svých deseti letech se přesunul do Olomouce. "Tam jsem pak byl celou dobu, těším se teď na novou výzvu do Pardubic," uvedl. Ze Sigmy se dobře zná se svým nynějším spoluhráčem Jiřím Slámou. Několik dalších pardubických hráčů pak potkal v mládežnických reprezentacích.

O víkendu vstřelil Chytil branku za olomouckou rezervu, v dalších týdnech už bude oblékat pardubický dres. "Věřím, že klubu pomohu a on zase mně. Třeba Pavel Zifčák tady s týmem vykopal první ligu, chvíli tady hrál i Radek Látal. Všichni si to chválili. Oběma to pomohlo při přechodu do velkého fotbalu. To bylo taky plus, proč jsem si vybral Pardubice," prohlásil Chytil.