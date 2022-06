V úvodu utkání se nejprve trefil ve třetí minutě Huf a ve dvanácté ho následoval Toml. Jihlava sice v první části snížila zásluhou Vedrala, ale o konečném výsledku 3:1 rozhodl pardubický hráč Mareš. Ten vypálil tvrdou střelu, na kterou hostující brankář nedokázal zareagovat.

Cesta do Německa!

Pojďme však postupně. Druhé utkání odehrají pardubičtí fotbalisté již dnes. Na stadionu Pod Vinicí přivítají příbramské fotbalisty (17.00).

Po dvou „rybách“ z českého rybníčku čeká na svěřence trenéra Krejčího daleko zvučnější soupeř, a to přímo z německé školy fotbalu.

Pardubický FK se totiž vydá na dalekou cestu do Fürthu, kde vyzve tamní tým. Ten se letos sice poroučel z Bundesligy, ale nic to nemění na faktu, že pro partu kolem kapitána Jeřábka se bude jednat o zážitek.

Duel startuje v sobotu od 17.00 na stadionu ve Fürthu.

Istambulská výzva

Pardubičtí fotbalisté se v přípravě střednou s Galatasaray Istanbul.Zdroj: Klub/ FK Pardubice

Pardubické vedení si pro své „hochy“ připravilo pořádně ostrý závěr přípravy. Na konci července se totiž utkají s tureckým soupeřem. Tím bude Galatasaray Istanbul.

Na tento fakt však reagovali hráči velmi kladně a už se těší na zvučného soupeře.

„Bude to pro nás jeden z nejzáživnějších zápasů celé přípravy,“ říká pro klubový web brankář Jakub Markovič, který následně dodává: „Nemáme tolik možností zahrát si se zahraničními soupeři, proto jsem rád, že se ta možnost naskytla. Galatasaray, to je zvučné jméno jak v Evropě, tak ve světě.“

Dvacetiletý pardubický brankář, který je na hostování z pražské Slavie má informace o tureckém soupeři nastudované.

Vím o nich, že hrávají pravidelně evropské poháry, ale minulá sezóna se jim příliš nepovedla. Z hráčů musím vyzdvihnout beka Van Aanholta, který minulý rok přestoupil z anglického Crystal Palace,“ vypichuje svého oblíbence pro pardubický web Markovič, který má k tomuto obránci zvláštní vztah: „Pravidelně si ho dávám do sestavy na FIFĚ.“

Nadšení ze zvučného soupeře neskrýval pro klubový web ani pardubický záložník Tomáš Solil: „Čeká nás zajímavý duel a bude to skvělá herní prověrka. Srovnání sil s tak kvalitním protivníkem, to je to, co nás zajímá.“

Utkání Galatasaray SK – FK Pardubice se bude hrát v úterý 19. července 2022 od 19:00 hod. A to na maďarském stadionu Haladás Sportkomplexum ve městě Szombathely.