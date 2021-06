Před soubojem s týmem ze Střelnice, jak se jablonecký stadion nazývá, si pardubičtí fotbalisté na jednu střelnici zašli. Týden před zápasem s Jabloncem, který uzavře prvoligovou sezonu, zpestřila neobvyklá aktivita.

Fotbalové utkání FK Pardubice - Bohemians 1905, obránce Tomáš Čelůstka. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Byl to takový teambuilding, kam nás pozvalo vedení klubu. Měli jsme to jako odměnu za sezonu, která byla nad očekávání. Musím za všechny kluky poděkovat, užili jsme si to, všechny nás to moc bavilo,“ řekl obránce Tomáš Čelůstka.