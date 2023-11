Vyrovnaná bitva. Zápas mezi Mladou Boleslaví a Pardubicemi měl jasného favorita, kterým byli svěřenci trenéra Kuliče. Východočeši však po prohře se Zlínem chtěli ukázat svému trenérovi i fanouškům, že se jednalo pouze o jednozápasový výpadek. To dlouho potvrzovali a v Lokotrans aréně sehráli vyrovnanou bitvu. O třech bodech pro domácí tým však rozhodl na začátku druhé půle Vasil Kušej a zařídil tak pro své spoluhráče tři body. Pardubice měly největší šance na branku v první polovině, kdy Zlatohlávek mířil vysoko nad.

Pardubičtí fotbalisté se v Boleslavi rvali jako lvi. Všechny body pro domácí tým však vystřelil Kušej. | Foto: Miloš Moc

FK Mladá Boleslav - FK Pardubice 1:0 (0:0) Branky: 47. Kušej (Karafiát). Rozhodčí: Hocek – Kříž, Černoevič. Diváci: 1510. FK Mladá Boleslav: Trmal – Kostka, Suchý, Karafiát, Suchomel – Sakala, Matějovský (C) (84. Poulolo) – Solomon (65. Ladra), D. Mareček, Kušej – Hilál (74. Pulkrab). FK Pardubice: Budinský – Mareš, Ortíz, Kukučka, Icha – Solil, Vacek (C), Tischler (57. Hlavatý) – Daněk (57. Jak. Matoušek II), Zlatohlávek (39. Černý), Pikul (73. Patrák).

Radoslav Kováč po prohře se Zlínem udělal v základní sestavě hned několik změn. Od první minuty nastoupil vůbec poprvé od zranění Tomáš Solil a na hřiště se podíval i Dominik Mareš.

Mladá Boleslav na domácím hřišti od začátku držela míč více na svých kopačkách, ale na výraznější příležitost si svěřenci trenéra Kuliče počkali až do 23. minuty. Mareček si počkal na zadní tyči na centr od Matějovského, kde však trefil pouze konstrukci. I hosté však dostali velikou šanci, aby šli do vedení. V ní se objevil Tomáš Zlatohlávek, který však z dobrého prostoru v malém vápně střílel vysoko nad. Hosté se dožadovali i pokutového kopu, ale rozhodčí ruku Jusůfa posoudil jako nastřelenou a pokračovalo se tedy beze změny. V samotném závěru poločasu mohl být za hrdinu Tischler, ale po chybě Suchého nechal pouze vyniknout Trmala a do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu.

Mladá Boleslav však vstoupila do druhé půle v naprosto jiném tempu, které ukázal především Vasil Kušej. Do náběhu ho vyslal pasem Ondřej Karafiát a talentovaný útočník pouze placírkou poslal míč kolem bezbranného brankáře Budinského - 1:0. Pro hosty mohlo být ještě hůř, ale Kušejův střílený centr minul prostor pardubické brány. Velkou šanci si připsal i Mareček, ale ani on nemířil mezi tři tyče.

Východočeši se v závěru sice tlačili za vyrovnáním, ale většina akcí končila před vápnem domácího celku a tři body si tak připsala Mladá Boleslav.