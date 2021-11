Pražský klub má nyní za sebou tři vítězné zápasy v řadě bez inkasované branky. Slavia v lize zdolala Olomouc a Plzeň, ve čtvrtek potom na evropské scéně Maccabi Haifa. Přesto se v posledních týdnech dost mluvilo o problémech v Edenu i marodce Slavie.

Co se děje v táboře soupeře, to ovšem v Pardubicích neřeší. „Slavia ztrácí jen bod na prvního, o žádné krizi nemůže být ani řeč. Já ani hráči to nemáme v hlavě,“ uvedl pardubický trenér Jiří Krejčí.

FORTUNA:LIGA – 14. kolo:

FK Pardubice – SK Slavia Praha (neděle 7. listopadu, 15.00, stadion Ďolíček, Praha).

Podobně mluví i kapitán Jan Jeřábek. „Nejsou třeba na vrcholu jako předtím, ale dole rozhodně taky ne. Je to především o nás, jak se dokážeme vypořádat s jejich stylem. Chceme uhrát co nejlepší výsledek,“ řekl.

Pardubice v posledních dvou zápasech hrály nerozhodně, naposledy v Jablonci 1:1. „Předpokládám, že to kluky psychicky zvedlo, protože bod z Jablonce není vůbec špatný. Nehraje se tam jednoduše. Měli jsme i trochu štěstí, ale to nám scházelo zase v utkání se Zlínem,“ poznamenal trenér Krejčí.

Na pátečním tréninku panovala bojovná nálada. Když se někomu povedla při nácviku zakončení skvělá trefa, dokázali to spoluhráči hlasitě ocenit. „Vypadalo, že mají zájem a baví je to. Věřím tomu, že je to povzbudilo a že půjdeme odvážně do zápasu se Slavií,“ konstatoval pardubický kouč.

Do nedělního utkání s favoritem nemohou trenéři nasadit hned několik hráčů, kteří zůstávají na marodce. K tomu navíc nemohou nastoupit proti mateřskému klubu ani hosté z Edenu (Markovič, Beran a Červ).

„Využijeme někoho z kádru, který máme k dispozici. A třeba hráče, kteří ještě nedostali tolik šancí za áčko v lize,“ dodal Krejčí.

Východočeši si taky dobře pamatují, jak v Ďolíčku hráli v minulém ročníku. Tehdy se Slavií remizovali 1:1. „Uvidíme, jak bude zápas rozehraný. Měli jsme tehdy výhodu, že jsme vedli 1:0, může to být zase jiné,“ uvedl Krejčí.

„Doufám, že nás výsledek z Jablonce povzbudil. Do zápasu teď jdeme s tím, že nemáme co ztratit. Dějí se i větší zázraky,“ prohlásil kapitán Jeřábek.

V neděli se v Ďolíčku očekává odpovídající fotbalová kulisa. Podporu bude mít tradičně Slavia, z Pardubic zase vyráží speciální vlak. Zápas ve vršovickém stadionu začne v 15 hodin.