Ideální místo znamená především kvalitní travnaté plochy pro trénování, které v tomto období nikde v České republice nenajdete.

Dvě tréninkové fáze denně + tři utkání

„Na přírodní trávě budeme mít dvě tréninkové fáze denně,“ hlásil již před odjezdem Stanislav Hejkal, asistent a pravá ruka hlavního hradeckého trenéra.

Vedle toho Votroci sehrají tři interesantní přípravná utkání. „Chceme dát prostor všem hráčům, i když ke konci soustředění se bude u některých minutáž snižovat. Ale všichni si o prostor říkají,“ chválí Hejkal přístup hráčů k přípravě.

První zápas sehraje Hradec již po prvním tréninkovém dnu, v pátek ho je otestuje RKS Radomiak Radom, po podzimní části čtvrtý nejlepší tým polské Ekstraklasy.

Novou tváří útočník Rybička z Chrudimi

Do hry by měla naskočit i nová tvář v kádru Votroků Petr Rybička. Šestadvacetiletý chrudimský útočník by se mohl stát posilou Hradce pro jarní boje v nejvyšší soutěži. V nejbližší době by kluby měly jednat o jeho případném příchodu.

Opačným směrem by se naopak mohli vydat záložníci Jan Záviška a Marek Kejř, kteří se již připojili do tréninku druholigového MFK a bude se řešit jejich hostování pro jarní část sezony.

Na soustředění ke Středozemnímu moři s Votroky naopak neodcestoval Otto Urma, který je v rekonvalescenci po drobnější operaci kolene.

Domů se Hradečtí vracejí v sobotu 29. ledna. O týden později, v neděli 6. února, je už bude čekat úvodní jarní mistrovský zápas na trávníku plzeňské Viktorie.

Teoretická část v rámci tureckého soustředění.Zdroj: fchk.cz