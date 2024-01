Teploty klesly k minus osmi. A to i v nížině, kde se nacházejí Pardubice. Nejchladnější den v letošním zimním období vybízel spíše ke grogu, punči nebo horkému čaji. Jenže harmonogram přípravy nepředěláte… A tak pardubičtí fotbalisté na sebe navlékli vrstvy oblečení a vyrazili zahájit zimní přípravu. Tuze se jim hodilo, že na ně trenéři vyrukovali s tréninkem, kde si mohli ověřit své rychlostní schopnosti. Sprint byl totiž tím nejlepším receptem na třeskutý mráz.

Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Pardubické áčko se dnes ráno sešlo v CFIG Areně k zahájení přípravy na jarní část FORTUNA:LIGY. Její součástí bude šest kvalitních přípravných utkání a také soustředění ve Španělsku.

K týmu na úvod promluvil trenér Kováč s realizačním týmem. Do kabiny zavítalo také vedení klubu, které mělo hráčům i trenérům také co říct. K mužstvu se připojilo trio dorostenců (Brdička, Brož, Jindra) a tři navrátilci z hostování (Huf, Lima, Šimek). Rekonvalescenti Sychra, Krobot a Vacek měli dílčí úlevy. Daněk absolvuje v úterý testy s pražskou Spartou a není vyloučeno, že se připojí v dalších dnech. O jeho působení v Pardubicích i ve druhé polovině sezony se stále jedná. Ještě před ním se v úterý zapojí do přípravy Pablo Ortiz, který bude na východě Čech působit také na jaře.

„Jsme rádi, že náš tým zůstal v tom složení, v jakém v prosinci končil,“ vysvětluje sportovní ředitel Vít Zavřel. „Samozřejmě ještě řešíme posily pro jarní část sezony a rádi bychom přivedli jednoho až dva zajímavé hráče. Chceme kvalitu týmu co nejvíce vylepšit.“

Máme před sebou absolutně čistý stůl. Jsem ještě v lepším nastavení, tvrdí Kováč

Na úvod týdne se hráči připravovali jednak v útrobách stadionu, ale také na umělé trávě, kde absolvovali další fyzické prověrky. „Ale od úterý budeme trénovat s míčem,“ usmíval se trenér Radoslav Kováč. „Náš tréninkový rytmus máme připravený do 25. ledna, kdy odlétáme do španělské Marbelly na soustředění, kde nás čekají dva zajímavé zápasy s velmi kvalitními severskými soupeři.“

Trenér je rád, že bude mít šanci se připravovat na kvalitních trávnících a v příjemném podnebí. „Jsme rádi, že nám vedení tuto možnost dává, víme, že to není laciná záležitost. Jde o kvalitní podmínky, což dokládá fakt, že v Marbelle se z českých týmů letos připravuje jen Sparta a Plzeň.“

Plán přípravy je daný, včetně několika utkání proti zahraničním soupeřům. „Myslím, že se nám program týmu povedlo připravit velmi dobře. Brzy startuje Tipsport liga, do toho jsme domluvili přípravné utkání v Drážďanech,“ podělil se o svůj pohled Vít Zavřel. „Ve Španělsku nás čekají lepší terény a přírodní tráva. S programem zimní přípravy jsem spokojen.“

Kováče jsem neřešil, měli jsme dohodu. Chybí mi hlad po gólech, říká Zavřel

První týden přípravy bude zakončený velkou herní prověrkou, protože kromě utkání Tipsport ligy s Bohemians (so, 10:30, UMT Horní Počernice) a soubojem v Dynamem Drážďany (ne, 14:00, AOK PLUS Walter - Fritzsch Akademie) dostanou někteří hráči prostor i v sobotním utkání B týmu proti rezervě Českých Budějovic (so, 14:00, UMT Ohrazenice).

„Chceme využít všechny hráče,“ podotýká trenér Radoslav Kováč.

1/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 2/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 3/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 4/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 5/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 6/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 7/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 8/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 9/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 10/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 11/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 12/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 13/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 14/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 15/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 16/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 17/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 18/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 19/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 20/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 21/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny.